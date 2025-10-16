مظلوم عبدی از توافق برای ادغام نیروهای تحت رهبری کوردها در ارتش ملی سوریه خبر داد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک به رهبری کوردها، پس از ماه‌ها مذاکرات متوقف شده، به توافق اصولی برای ادغام این نیروی تحت حمایت ایالات متحده در ارتش ملی دست یافته‌اند که نشان‌دهنده یک پیشرفت بزرگ پس از ماه‌ها مذاکرات متوقف شده است.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر گفت که هر دو طرف بر سر «مکانیسمی» توافق کرده‌اند که به نیروهای سوریه دموکراتیک اجازه می‌دهد به عنوان واحدهای منسجم به ارتش بپیوندد، نه به عنوان سربازان منفرد.

عبدی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت:«ما در مورد ده‌ها هزار سرباز و نیروی امنیت داخلی صحبت می‌کنیم.» او افزود که این نیروها «طبق قوانین وزارت دفاع» در ارتش ادغام خواهند شد.

این توافق پس از ماه‌ها بلاتکلیفی پس از امضای توافق‌نامه تقسیم قدرت توسط رهبری موقت جدید سوریه، به ریاست رئیس جمهور احمد الشرع، با نیروهای سوریه دموکراتیک در ماه مارس، حاصل شد. دولت جدید پس از آن به قدرت رسید که گروه‌های شورشی به رهبری هیئت تحریر الشام در ماه دسامبر، بشار اسد، رئیس جمهور سابق، را برکنار کردند و به پنج دهه حکومت علویان پایان دادند.

عبدی گفت که کمیته مشترکی با مقامات دمشق تشکیل شده است تا روند ادغام را نهایی کرده و نقش‌های آینده فرماندهان با نیروهای سوریه دموکراتیک را تعیین کند، که انتظار می‌رود بسیاری از آنها پست‌های ارشدی در وزارت دفاع دریافت کنند. او تاکید کرد که تجربه‌های بسیار نیروهای سوریه دموکراتیک در مبارزه با داعش «ارتش سوریه را تقویت خواهد کرد.»

علاوه بر ادغام نظامی، نیروهای امنیت داخلی سوریه دموکراتیک با پلیس ملی سوریه نیز ادغام خواهند شد و تمام نهادهای مدنی و اقتصادی در شمال شرقی (غرب سوریه) تحت اختیار دولت مرکزی قرار خواهند گرفت.

عبدی این توافق را مسیری به سوی آشتی ملی پس از ۱۴ سال جنگ داخلی که نزدیک به نیم میلیون نفر را کشته است، توصیف کرد. او گفت که اجرای کامل توافق می‌تواند از خشونت‌های فرقه‌ای در آینده جلوگیری کرده و برابری را در میان جوامع متنوع سوریه ارتقا دهد.

این فرمانده کورد همچنین خواستار یک سیستم سیاسی غیرمتمرکز شد که قدرت را بین دولت مرکزی و ادارات استانی تقسیم کند، پیشنهادی که مدت‌هاست دمشق را نگران کرده است.

عبدی با ابراز خوش‌بینی محتاطانه در مورد پاسخ ترکیه، به «مقداری انعطاف‌پذیری» در موضع آنکارا اشاره کرد. او گفت:«اگر ما سوری‌ها موافق باشیم - همانطور که اکنون اتفاق می‌افتد - ترکیه هیچ بهانه‌ای برای دخالت در داخل سوریه نخواهد داشت.»

در صورت اجرا، این توافق اولین گام بزرگ به سوی اتحاد نیروهای نظامی از هم گسیخته سوریه تحت رهبری جدید این کشور خواهد بود.

ب.ن