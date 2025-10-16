یک قایق در کارائیب از حمله آمریکا جان سالم به در برد

35 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که حمله نیروهای آمریکایی به یک قایق در کارائیب در روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر، برای اولین بار از زمان شروع هدف قرار دادن کشتی‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا توسط واشنگتن، جان سالم به در برده است.

ایالات متحده چندین کشتی نظامی را به دریای کارائیب اعزام کرده و در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از حملات دریایی مرگبار را به قایق‌ها انجام داده است.

رسانه‌هایی از جمله سی‌بی‌اس، سی‌ان‌ان و ان‌بی‌سی به نقل از مقامات ناشناس آمریکایی گزارش دادند که قایق از آخرین حمله روز پنجشنبه، جان سالم به در برده است.

پنتاگون به درخواست خبرگزاری فرانسه برای کسب اطلاعات در مورد تعداد بازماندگان و وضعیت آنها پاسخ نداد.

در حملات قبلی در کارائیب، حداقل ۲۷ نفر کشته شده‌اند و این افزایش حضور نظامی، این نگرانی را در کاراکاس ایجاد کرده است که هدف نهایی، تغییر دولت در ونزوئلا است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه گفت که در حال بررسی این است که آیا اقدامات نظامی ایالات متحده علیه کارتل‌های مواد مخدر ونزوئلا را گسترش دهد یا خیر.

ترامپ در دفتر بیضی شکل خود به خبرنگاران گفت: «ما مطمئنا اکنون به دنبال خشکی هستیم، زیرا دریا را به خوبی تحت کنترل داریم.»

مقامات روز چهارشنبه اعلام کردند که ترینیداد و توباگو، که در سواحل ونزوئلا واقع شده است، در حال بررسی این موضوع است که آیا دو نفر از کشته‌شدگان شهروند این کشور بوده‌اند یا خیر.

گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، اخیرا از سازمان ملل متحد خواسته است تا «روند کیفری» علیه ترامپ را به دلیل حملاتی که به اعتقاد او منجر به کشته شدن کلمبیایی‌ها نیز شده است، آغاز کند.

واشنگتن شواهدی برای تایید ادعای خود مبنی بر اینکه اهداف حملاتش قاچاقچیان مواد مخدر هستند، منتشر نکرده است و کارشناسان می‌گویند که این قتل‌های دسته‌جمعی حتی اگر قاچاقچیان مواد مخدر تایید شده را هدف قرار دهند، غیرقانونی هستند.

ای‌اف‌پی/ب.ن