3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، لازم دانست که سوریه در همزیستی مسالمت‌آمیز از تجربه اقلیم کوردستان استفاده کند.

رامی عبدالرحمان، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، امروز جمعه ۱۷ اکتبر درباره ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش سوریه، به کوردستان۲۴ گفت: تاکنون توافق نهایی در خصوص آن انجام نشده است، زیرا ارتش فعلی سوریه یک ارتش واقعی نیست و فقط نام ارتش را یدک می‌کشد، اما نیروهای سوریه دموکراتیک یک نیروی منسجم و فداکار است و شجاعانه در جنگ علیه داعش مشارکت کرده است.

وی افزود: آمریکا و کشورهای منطقه نمی‌خواهند سوریه تقسیم شود، به همین دلیل از تمامیت ارضی آن حمایت می‌کنند.

او گفت: نباید در ارتش سوریه جنگجویان کشورهای خارجی حضور داشته باشند و باید از دخالت خارجی به دور باشد.

همچنین سفر خود به اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داد و گفت که اقلیم کوردستان پیشرفت چشمگیری داشته است و همه جوامع دینی و ملیتی آزادنه و بدون هیچ مشکلی در آن زندگی می‌کنند.

مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، تاکید کرد که لازم است سوریه در همزیستی مسالمت‌آمیز از تجربه اقلیم کوردستان استفاده کند.

