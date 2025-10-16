فواد حسین به مقامات سوریه توصیه کرد برای مشارکت همه جوامع در روند سیاسی کشور تلاش کنند
اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر خارجه عراق، میگوید که به مقامات سوریه توصیه میکنند برای مشارکت همه جوامع سوریه در روند سیاسی کشورشان تلاش کنند.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در نشست گفتوگوهای مدیترانه که روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر در شهر ناپولی در ایتالیا برگزار شد، گفت که بیثباتی در سوریه برای عراق پیامدهای منفی خواهد داشت. او تاکید کرد که کشورش نمیخواهد تجربه سازمان تروریستی داعش که تاثیرات بسیاری بر امنیت منطقه گذاشت، تکرار شود.
وزیر خارجه عراق، گفت که کشورش بدون اینکه در امور داخلی سوریه دخالت کند به برادران خود در سوریه توصیه میکنند که برای مشارکت همه جوامع سوریه در روند سیاسی کشورشان و رسیدن به تفاهم تلاش کنند.
فواد حسین، روابط عراق و سوریه را عادی توصیف کرد و گفت که به تحقق ثبات در سوریه کمک میکنند.
در ماه مارس گذشته وزیر خارجه سوریه به عراق سفر کرد.
وزیر خارجه عراق پیش از این روابط بین سوریه و عراق را مطلوب توصیف کرده است.
ب.ن