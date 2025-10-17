کورتولموش: این بار صلح پیروز خواهد شد

7 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی ترکیه، با بیان اینکه برادری، عدالت و دموکراسی سه ستون اصلی هستند که ترکیه آینده خود را بر آنها بنا خواهد کرد، گفت:«این بار موفق خواهیم شد، این بار صلح پیروز خواهد شد، این بار رفاه پیروز خواهد شد، این بار برادری پیروز خواهد شد.»

نعمان کورتولموش امروز جمعه ۱۷ اکتبر، در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 2025-2026 که در مرکز کنگره و فرهنگ 15 جولای در دانشگاه دجله برگزار شد، از حضور در دیاربکر ابراز خرسندی کرد.

کورتولموش گفت:«دیاربکر شهری است که تمدن بزرگ کوردی در آن شکوفا، توسعه یافته و رشد کرده است.» او افزود این شهر یکی از شهرهای نادری است که به بهترین شکل به تلفیق شرق و غرب و بین بین‌النهرین و قاره آناتولی دست یافته است.

کورتولموش اظهار داشت که ما شاید سخت‌ترین و آشفته‌ترین دوره جهان را پشت سر می‌گذاریم و خاطرنشان کرد که بشریت هر روز با رویدادها، تضادها، درگیری‌ها و تنش‌های جدیدی در تقریبا هر منطقه از جهان دست و پنجه نرم می‌کند.

او گفت:«ترکیه اکنون با استفاده از ابتکاراتی که تروریسم را پشت سر می‌گذارد و عدالت، دموکراسی و برادری را تقویت می‌کند، به مسیر خود ادامه خواهد داد. بنابراین، با درکی که جبهه داخلی آن را تقویت می‌کند، وحدت و همبستگی صادقانه‌ای را در برابر دوست و دشمن نشان خواهد داد و همچنان کشوری خواهد بود که ثبات را در منطقه خود ایجاد می‌کند.»

کورتولموش استدلال کرد که تحولات اخیر دریچه امید قابل توجهی را گشوده و فرصت قابل توجهی را ارائه کرده است. وی خاطرنشان کرد که ترکیه نزدیک به 50 سال از تاریخ خود را صرف مبارزه با تروریسم کرده است، ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و این افراد در مدت زمان کوتاهی درگذشته‌اند.

کورتولموش گفت:«ترکیه حداقل 2 تریلیون دلار در این مبارزه هزینه کرده است، از جمله هزینه‌های جایگزین آن.» وی افزود که آنها معتقدند این مسائل باید کنار گذاشته شوند. و با اشاره به روند صلح گفت «ما می‌دانیم که درهای روندی که تضمین می‌کند دیگر در ترکیه خونریزی نشود، دیگر ناآرامی نباشد و زندگی مسالمت‌آمیزی برای مردم فراهم شود، کاملا باز است و ما به مبارزه در این مسیر ادامه خواهیم داد. بگذارید آنچه را که از ابتدا تا انتها خواهم گفت، بگویم:«این بار موفق خواهیم شد، این بار صلح پیروز خواهد شد، این بار رفاه پیروز خواهد شد، این بار برادری پیروز خواهد شد.»

رئیس مجلس ترکیه با بیان اینکه «تاریخ ترکیه به همان اندازه که تاریخ کوردها است، تاریخ ترک‌ها نیز هست»، اظهار داشت که برادری، عدالت و دموکراسی سه ستون اساسی هستند که ترکیه آینده خود را بر اساس آن بنا خواهد کرد.

کورتولموش گفت:«از این پس، ما می‌خواهیم اسلحه‌ها را در این کشور دفن کنیم، نه فرزندانمان» و تاکید کرد که دوستی و برادری باید جایگزین اسلحه شود.

ب.ن