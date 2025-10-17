1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک کارشناس امنیتی و نظامی، می‌گوید که به طور برنامه‌ریزی شده تعداد نظامیان کورد در ارتش عراق کاهش داده شده است، در حالی که هم شیعیان و هم اهل سنت گواهی می‌دهند در دوره فرماندهی سپهسالار کورد ارتش عراق انسجام نظامی بیشتری داشته است.

جمعه ۱۷ اکتبر، عبدالخالق طلعت، کارشناس امنیتی و نظامی، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت: کوردها از ابتدای تاسیس ارتش عراق در سال ۱۹۲۱ نقش اصلی در تاسیس آن داشته‌اند و بیشتر افسران بلند‌پایه ارتش، کورد بوده‌اند.

وی افزود: بر مبنای قانون اساسی، باید ارتش عراق از همه جوامع این کشور تشکیل شود، اما سهم کورد در ارتش عراق از یک درصد هم کمتر است. سهم اهل سنت هم از ۱۰ درصد کمتر است. این به طور برنامه‌ریزی شده انجام شده تا حضور کوردها در ارتش کاهش پیدا کند. با بازنشسته شدن هر نظامی کورد، یک غیرکورد را جایگزین او می‌کردند. هم شیعیان هم اهل سنت گواهی می‌دهند که ارتش عراق در دوره فرماندهی سپهسالار بابکر زیباری انسجام نظامی بیشتری داشته است که متاسفانه ایشان هم به طور برنامه‌ریزی شده برکنار شد.

او در ادامه گفت: شش بند ماده نُه قانون اساسی در خصوص نیروهای نظامی و امنیتی نقض شده‌اند. در یکی از آن بندها آمده است که نباید هیچ گروه شبه‌نظامی وارد ارتش شود، اما ده‌ها گروه شبه‌نظامی تشکیل و وارد ارتش شدند.

این کارشناس امنیتی و نظامی، تاکید کرد که باید نمایندگان کورد در مجلس نمایندگان عراق همصدا و متحد باشند و خواستار بازگرداندن سمت‌هایی شوند که در گذشته در اختیار اقلیم کوردستان بوده و تثبیت شده‌اند. ما برای مدیریت‌ آن سمت‌ها افراد متخصص و توانمند داریم.

ب.ن