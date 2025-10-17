مجارستان میزبان اجلاس آمریکا و روسیه برای دستیابی به توافق صلح

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – قرار است ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، امروز جمعه ۱۷ اکتبر با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره اجلاس برنامه‌ریزی شده آمریکا و روسیه در بوداپست صحبت کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جدیدترین چرخش ناگهانی خود در مورد حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اعلام کرد که انتظار دارد ظرف دو هفته در بوداپست با پوتین در تلاشی تازه برای دستیابی به یک توافق صلح دیدار کند.

اوربان نزدیکترین متحد ترامپ و پوتین در اتحادیه اروپا و منتقد سرسخت حمایت غرب از کی‌یف است.

اوربان امروز جمعه به رادیوی دولتی گفت:«من امروز صبح، قبل از ظهر، با رئیس جمهور پوتین صحبت خواهم کرد.»

این رهبر ملی‌گرا گفت بوداپست «اساسا تنها مکان در اروپا در حال حاضر است که چنین جلسه‌ای می‌تواند در آن برگزار شود.»

انتخاب بوداپست حکم بازداشت دادگاه بین‌المللی کیفری برای پوتین به اتهام جنایات جنگی را نادیده می‌گیرد.

مجارستان خروج خود از دیوان کیفری بین‌المللی را اعلام کرده است، اما به لحاظ نظری هنوز تا ژوئن ۲۰۲۶ عضو آن است.

پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، در فیس‌بوک اعلام کرد که اواخر روز پنجشنبه با کریستوفر لاندو، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، صحبت کرده است.

اوربان، که از سال ۲۰۱۰ در قدرت است، استدلال کرد که در طول مدت طولانی تصدی خود، این کشور اروپای مرکزی با ۹.۵ میلیون نفر جمعیت، ثابت کرده است که یک "شریک وفادار" است که "همیشه" در کنار دوستانش ایستاده است.

میزبانی اوربان از اجلاس ترامپ و پوتین، نگرانی‌هایی را در اتحادیه اروپا ایجاد کرده است، زیرا مرتبا با امتناع از ارسال سلاح به اوکراین، ناامید کردن تلاش کی‌یف برای عضویت در اتحادیه اروپا و جلوگیری از تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه، وحدت این بلوک را می‌شکند.

در ژوئیه گذشته، اوربان با سفر به کی‌یف، مسکو، پکن و ملاقات با ترامپ، که در آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود، در یک "ماموریت صلح" خودخوانده، رهبران اتحادیه اروپا را خشمگین کرد، درست چند روز پس از آنکه مجارستان ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده گرفت.

ای‌اف‌پی/ب.ن