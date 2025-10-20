1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، فردا در کارزار انتخاباتی پارت دموکرات در حوزه اداری مستقل زاخو، حضور خواهد یافت.

امروز دوشنبه ۲۰ اکتبر، گوهدار شیخو، عضو کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت: فردا سه‌شنبه ۲۱ اکتبر با حضور مسرور بارزانی، معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، کارزار انتخاباتی حزب، برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق در حوزه اداری مستقل زاخو برگزار خواهد شد.

او از همه هواداران و اعضای پارت دموکرات خواست که در کارزار حضور به هم رسانند و تاکید کرد: تدارکات لازم برای استقبال از مهمانان فراهم شده و زاخو از یک مهمان مخصوص و عزیز خود استقبال می‌کند.

کارزار انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان، فردا سه‌شنبه در ورزشگاه دَلال در زاخو برگزار می‌شود. پارت دموکرات با لیست ۲۷۵ و شعار شراکت، توازن و توافق، وارد رقابت‌‌های انتخاباتی شده است.

ب.ن