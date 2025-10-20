1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، امروز دوشنبه ۲۰ اکتبر، اعلام کرد که تعداد محدودی از مشاوران نظامی آمریکایی برای هماهنگی با نیروهای آمریکایی در سوریه در جریان تلاش‌های مداوم برای مقابله با بقایای داعش، در عراق باقی خواهند ماند.

السودانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد گفت که بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ مشاور و پرسنل پشتیبانی آمریکایی به طور موقت در پایگاه هوایی عین‌الاسد در غرب عراق، نزدیک فرودگاه بغداد، و در پایگاه هریر در اقلیم کوردستان باقی خواهند ماند.

نخست وزیر توضیح داد در حالی که توافق سال گذشته بین بغداد و واشنگتن خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق تا سپتامبر ۲۰۲۵ شده بود، «تحولات در سوریه» - از جمله بی‌ثباتی مجدد پس از سقوط بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه - هر دو طرف را بر آن داشته است که یک واحد مشاوره کوچک را حفظ کنند.

السودانی گفت:«این پرسنل در نظارت و هماهنگی با نیروهای آمریکایی در پایگاه التنف در سوریه کمک خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که داعش از خلاء امنیتی سوءاستفاده نمی‌کند.» وی افزود که سایر پایگاه‌های آمریکایی در سراسر عراق در حال «کاهش تدریجی» پرسنل و عملیات هستند.

السودانی تاکید کرد که داعش «دیگر تهدید قابل توجهی در داخل عراق ایجاد نمی‌کند»، اما بر لزوم هوشیاری برای جلوگیری از ظهور مجدد آن تاکید کرد.

السودانی با تاکید مجدد بر موضع بی‌طرفانه دولت خود در سیاست‌های منطقه‌ای، گفت که عراق قصد دارد روابط خود را با ایالات متحده و ایران متعادل کند و در عین حال از درگیری‌های خارجی اجتناب کند.

وی گفت:«ما عراق را در اولویت قرار می‌دهیم و نمی‌خواهیم به عنوان نماینده کسی عمل کنیم. عراق میدان نبرد درگیری‌ها نخواهد بود.»

نخست‌وزیر همچنین از واشنگتن خواست که به تعامل دیپلماتیک با تهران بازگردد و سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، علیه ایران را «غیرسازنده» خواند.

او افزود:«ایران کشوری مهم و تاثیرگذار است که باید با احترام و از طریق گفت‌وگوی مستقیم با آن رفتار شود.»

تنش‌ها بین بغداد و واشنگتن بر سر نقش گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در عراق همچنان ادامه دارد. نیروهای حشدالشعبی رسما در سال ۲۰۱۶ تحت کنترل دولت قرار گرفتند، اما همچنان از استقلال قابل توجهی برخوردارند.

مجلس نمایندگان عراق در حال حاضر در حال بررسی قانونی برای رسمیت بخشیدن به رابطه حشدالشعبی با ارتش عراق است - اقدامی که با اعتراض ایالات متحده مواجه شده است. السودانی از اظهارنظر مستقیم در مورد این لایحه خودداری کرد، اما گفت که دستور کار دولت او شامل «خلع سلاح و گفت‌وگوی ملی برای از بین بردن هرگونه توجیهی برای حمل سلاح» است.

او با اشاره به اینکه گروه‌های مسلحی که به نهادهای سیاسی تبدیل شده‌اند، «حق قانونی برای شرکت» در انتخابات پارلمانی آینده عراق که قرار است ماه آینده برگزار شود را دارند، گفت:«ما همه جناح‌ها را تشویق می‌کنیم که یا در نهادهای دولتی ادغام شوند یا در زندگی سیاسی مشارکت کنند.»

این رای‌گیری آزمونی کلیدی برای رهبری السودانی خواهد بود و تعیین می‌کند که آیا او دوره دوم نخست‌وزیری را تضمین می‌کند یا خیر.

ب.ن