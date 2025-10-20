1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – طبق کیفرخواستی که امروز دوشنبه ۱۹ اکتبر، توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شد، دادستان‌های استانبول برای هفت شهردار از حزب اصلی مخالف این کشور که قرار است به اتهام عضویت در یک سازمان جنایی محاکمه شوند، درخواست حبس طولانی مدت خواهند کرد.

هفت شهردار که بین ژانویه و ژوئیه دستگیر شدند، همگی عضو حزب سوسیال دموکرات جمهوری‌خواه خلق (CHP) هستند که در طول سال گذشته هدف تحقیقات و دستگیری‌ها قرار گرفته است.

در مجموع ۴۱۵ سال زندان برای رضا آکپولات، شهردار منطقه بشیکتاش استانبول، درخواست شده است. طبق کیفرخواست، او به «عضویت در یک سازمان جنایی»، «تقلب در مناقصه» و «کسب ثروت غیرقانونی» متهم شده است. احکام زندان ترکیه تجمیع می‌شوند.

شش شهردار دیگر که به تقلب در مناقصه و دریافت رشوه متهم هستند، در معرض خطر تا ۱۸ سال زندان قرار دارند.

برای عزیز احسان آکتاش، تاجری که به رهبری این سازمان جنایی متهم شده است، بیش از ۷۰۰ سال زندان درخواست خواهد شد.

تاریخ آغاز محاکمه آنها اعلام نشده است.

در ماه مارس، اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول از حزب جمهوری‌خواه خلق، به دلیل "فساد" دستگیر و زندانی شد، اتهامی که او آن را رد می‌کند.

امام اوغلو جدی‌ترین رقیب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، محسوب می‌شود و دستگیری او موجی از اعتراضات را برانگیخت. حزب جمهوری‌خواه خلق سال گذشته در انتخابات محلی به قیمت شکست ائتلاف اردوغان پیروز شد. حامیان اپوزیسیون، دولت ترکیه را به استفاده از قوه قضائیه برای سرکوب رقبا متهم می‌کنند.

ای‌اف‌پی/ب.ن