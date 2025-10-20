پرزیدنت بارزانی: انتخابات برای ما یک اصل است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی تاکید کرد که پارت دموکرات کوردستان و دولت اقلیم کوردستان بر ایجاد زیرساخت‌های جامع و تحقق آینده‌ای مرفه برای همه مردم کوردستان متمرکز هستند.

بارگاه بارزانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که‌ پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز دوشنبه ۲۰ اکتبر، با جمعی از اساتید دانشگاه، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و ورزشکاران در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، دیدار کرد و در سخنانی‌ بر اهمیت ارزش‌های دموکراتیک، حقوق اساسی و انتخابات ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق تاکید کرد.

پرزیدنت بارزانی، با ابراز خرسندی از دیدار با این جمع، تاکید کرد که انتخابات سنگ بنای دموکراسی و وسیله‌ای برای تعیین سرنوشت مردم به دست خود است. او گفت:«انتخابات برای ما یک اصل است، ما به این روند اعتقاد راسخ داریم.»

بارزانی، فراخوان خود برای انتخابات در جریان قیام کویه/کویسنجق در سال ۱۹۹۱ را یادآوری کرد و آن را به عنوان یک اصل اساسی برای اقلیم کوردستان توصیف نمود. او به اولین انتخابات آزاد برگزار شده در سال ۱۹۹۲ که زمینه‌ساز تاسیس نهادهای اقلیم کوردستان شد، و اولین انتخابات سراسری عراق در سال ۲۰۰۵، پس از تصویب قانون اساسی جدید، اشاره کرد.

بارزانی ضمن ابراز تردید در مورد قانون انتخابات عراق پس از سال ۲۰۱۰، تاکید کرد که شرکت در انتخابات همچنان یک وظیفه ملی است. او گفت:«ما به خاطر منافع عمومی در انتخابات شرکت خواهیم کرد.» و ابراز امیدواری کرد که این رای‌گیری، عراق را در مسیر درست قرار دهد و اجرای قانون اساسی را پیش ببرد.

بارزانی به مبارزات طولانی و فداکاری‌هایی که منجر به دستاوردهای اقلیم شد، اشاره و خاطرنشان کرد:«هیچ‌کس دستاوردهای اقلیم کوردستان را زیر سوال نبرد، اینها نتایج خون شهدا و رنج ملت ماست.»

ایشان با اشاره به چشم‌انداز سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ گفت که رهبری مردم کورد با حسن نیت و عزم راسخ برای ساختن یک عراق جدید و دموکراتیک به بغداد نزدیک شد که این در قانون اساسی ۲۰۰۵ به اوج خود رسید. او خاطرنشان کرد:«اگرچه قانون اساسی شامل همه چیزهایی که ما آرزو داشتیم نیست، اما عناصر مثبت زیادی دارد. اگر به درستی اجرا می‌شد، از بسیاری از مشکلات پیش روی عراق امروز جلوگیری می‌شد.»

پرزیدنت بارزانی از تداوم تفکر مرکزگرا در بغداد انتقاد و تاکید کرد:«ما چیزی کمتر از قانون اساسی را نمی‌پذیریم.»

همچنین با پرداختن به مسائل اقتصادی و بخش انرژی، ابراز امیدواری کرد که توافق سه‌جانبه فعلی بین دولت اقلیم کوردستان، دولت فدرال و شرکت‌های نفتی بین‌المللی موفقیت‌آمیز باشد و پایه و اساس یک قانون جامع برای نفت و گاز را بگذارد.

او نسبت به افزایش منفی‌گرایی با هدف تضعیف اعتماد به نفس و هویت ملی کوردها هشدار داد و گفت:«تلاش‌هایی برای تخریب تفکر ملی و القای ناامیدی در بین مردم ما وجود دارد» و از همه خواست تا با این «روند خطرناک» مقابله کرده و آن را رد کنند.

بارزانی در مورد مبارزات انتخاباتی جاری، خواستار یک روند مسالمت‌آمیز با رعایت احترام شد. او گفت:«همه باید آزاد باشند که در انتخابات شرکت کنند و انتخاب کنند که به چه کسی رای می‌دهند... پارت دموکرات کوردستان و دولت اقلیم کوردستان بر ایجاد زیرساخت‌های جامع و تحقق آینده‌ای مرفه برای همه مردم کوردستان متمرکز هستند.»

بارزانی در پایان بر لزوم وحدت در تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان تاکید کرد و گفت که همه احزاب سیاسی باید بر اساس عملکرد انتخاباتی خود نماینده داشته باشند. ایشان اظهار داشت:«برای تضمین ثبات و تداوم، باید قبل از انتخابات مجلس عراق، یک دولت فراگیر تشکیل شود.»

ب.ن