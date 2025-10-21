28 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، اعلام کرد که باید افرادی را به بغداد بفرستند که بتوانند از حقوق مردم کورد و عراق دفاع کنند.

پارت دموکرات کوردستان که با لیست ۲۷۵ وارد مبارزات انتخاباتی مجلس نمایندگان عراق شده است، به برگزاری کارزارهای انتخاباتی خود ادامه می‌دهد و مسرور بارزانی، معاون رهبر حزب، امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر، در یک گردهمایی که در زاخو برگزار شد، برای مردم سخنرانی کرد.

مسرور بارزانی با تاکید بر اهمیت حضور پارت دموکرات کوردستان در بغداد گفت:«هر جا که پارت دموکرات کوردستان حضور ندارد، علیه اقلیم کوردستان توطئه‌ می‌شود و هر جا که پارت دموکرات کوردستان حضور داشته، دشمنان هرگز نتوانسته‌اند در برابر اعضای آن مقاومت کنند.»

بارزانی که زاخو را شهر شهیدان و پیشمرگان قهرمان توصیف کرد، گفت:«زاخو قلب پرزیدنت مسعود بارزانی است. ما به زاخو آمدیم تا پارت دموکرات کوردستان را به موفق‌ترین حزب در انتخابات مجلس عراق تبدیل کنیم.»

او در ادامه گفت:«این انتخابات برای ما بسیار مهم است، زیرا نمایندگان اقلیم کوردستان چنانچه لازم است در پارلمان عراق از حقوق و استحقاقات مالی مردم اقلیم کوردستان دفاع نکردند. این بار باید افرادی را به بغداد بفرستیم که بتوانند از حقوق مردم کورد و عراق دفاع کنند.»

مسرور بارزانی تاکید کرد که هیچ کس در عراق یا کوردستان نباید بتواند بار دیگر حقوق مردم کورد را نقض کند، وی افزود:«ما باید بار دیگر از اشغالگری جلوگیری کنیم و راه را برای پیروزی پارت دموکرات کوردستان و بارزانی هموار کنیم... توصیه پرزیدنت بارزانی این است که مبارزات انتخاباتی را با آرامش به پیش ببرید.»

معاون رهبر پارت دموکرات کوردستان، از همه خواست تا به پای صندوق‌های رای بروند و لیست پارت دموکرات کوردستان را به پیروزی برسانند.

او با اشاره به اینکه پارت دموکرات، بدون تبعیض به سراسر اقلیم کوردستان خدمت می‌کند، گفت:"وقتی نیاز به دفاع بوده، پارت دموکرات کوردستان همیشه در خط مقدم بوده است. هیچ نیرویی وجود ندارد که بتواند در بازسازی کوردستان از پارت دموکرات کوردستان پیشی بگیرد."

قرار است انتخابات برای کسب کرسی‌های دور ششم مجلس نمایندگان عراق در ۱۱ نوامبر برگزار شود.

پارت دموکرات کوردستان با شعار شراکت، توازن و توافق وارد رقابت‌های انتخاباتی شده است.

ب.ن