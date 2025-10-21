پرزیدنت بارزانی و هیئت امنیتی بلندپایه عراق احتمال ظهور دوباره داعش را بررسی کردند

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی و یک هیئت امنیتی عراق احتمال ظهور دوباره داعش را بررسی کردند و خطرات و احتمالات اوضاع پس از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق را برشماری کردند.

امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام، از ارتشبد عبدالامیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش عراق و هیئت همراه او که از تعدادی مقام بلندپایه نظامی و امنیتی تشکیل شده بود، استقبال کرد.

بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی در این دیدار روابط بین ارتش عراق و نیروی پیشمرگ کوردستان به خصوص در مناطق مرزی بین عراق و سوریه و هماهنگی و تفاهمات دو طرفه در راستای حفظ امنیت عراق، به خصوص مناطق مرزی مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

همکاری و هماهنگی نیروهای ائتلاف بین‌المللی با ارتش عراق و نیروی پیشمرگ، روابط نظامی بین عراق و آمریکا در چارچوب توافق امنیتی دوجانبه و خطرات ظهور دوباره تروریسم و اوضاع امنیتی سوریه و مرزهای آن کشور با عراق نیز بررسی شدند.

در این دیدار همچنین احتمال ظهور دوباره داعش که هنوز خطر بزرگی برای امنیت و آرامش منطقه است، مورد گفت‌وگو قرار گرفت و در راستای آن تداوم همکاری‌های نیروهای ائتلاف با ارتش عراق و نیروی پیشمرگ و تحکیم همکاری بین نیروی پیشمرگ و ارتش عراق، ضروری دانسته شد.

پایان یافتن ماموریت نیروهای ائتلاف در سپتامبر سال آینده و خطرات و احتمالات اوضاع پس از آن نیز از دیگر موضوع‌های مورد توجه در این دیدار بود.

ب.ن