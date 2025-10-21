2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان و فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، بر ضرورت حل مسائل منطقه از طریق گفت‌وگو و تفاهم تاکید کردند.

ریاست اقلیم کوردستان، بعدازظهر امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه که همزمان فرستاده ویژه آمریکا به سوریه است، تماس تلفنی برقرار کردند.

بر پایه بیانیه در این تماس تلفنی دو طرف اوضاع سوریه و آخرین تحولات منطقه را بررسی کرده و در مورد ضرورت حل مسائل منطقه از طریق گفت‌وگو و تفاهم، توافق نظر داشتند.

بیانیه تاکید کرده است: باراک از نقش نچیروان بارزانی و همکاری و کمک‌های او در حل مسائل کوردهای سوریه با دمشق قدردانی کرد و خواستار تداوم آن شد.

