پرزیدنت بارزانی و سفیر ترکیه در عراق انتخابات مجلس نمایندگان عراق را بررسی کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی و سفیر ترکیه در عراق، اوضاع سیاسی، روابط بین اربیل و آنکارا، انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق و اوضاع منطقه را بررسی کردند.

امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر، بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از آنل بورا اینان، سفیر ترکیه در عراق استقبال کرد.

در بیانیه آمده است که ایرمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اربیل نیز در این دیدار حضور داشت و اوضاع سیاسی عراق و منطقه، انتخابات پیش‌روی مجلس نمایندگان عراق و روابط بین نیروهای سیاسی عراق، مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

بیانیه تاکید کرد که در خصوص اقلیم کوردستان نیز اقدامات اخیر برای تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان و روند ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیحان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر پایه بیانیه، روابط بین ترکیه با عراق و اقلیم کوردستان، از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌‌وگو در این دیدار بود و دو طرف بر تداوم و پیشبرد روابط بین اقلیم و جمهوری ترکیه در همه زمینه‌‌ها تاکید کردند.

