مسرور بارزانی طرح راهبردی آب قوشتپه را افتتاح کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، طرح راهبردی آب قوشتپه را که به مدت ۲۰ سال کمبود آب منطقه را برطرف میکند، افتتاح کرد.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۲۳ اکتبر، طرح راهبردی آب قوشتپه را افتتاح کرد.
طرح راهبردی آب قوشتپه یکی از مهمترین طرحهای کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان به شمار میآید.
با افتتاح این طرح، منطقه قوشتپه، بخش بیستانه و روستاهای اطراف اربیل، مرکز پایتخت اقلیم کوردستان، به مدت ۲۰ سال با کمبود آب مواجه نخواهند شد.
بر پایه دادههای اداره کل آب و فاضلاب وزارت شهرداریها و گردشگری، هزینه این طرح ۱۸۹.۶۷ میلیارد دینار است.
با اجرای این طرح، ۱۱۲ چاه آب بسته خواهند شد و ۱۵۰۰۰ مشترک که شامل ۶۳۰۰۰ نفر میشود از آن بهرهمند میشوند. علاوه بر این، شهروندان به طور روزانه ۷۲۰۰۰ متر مکعب آب آشامیدنی دریافت میکنند.
نخست وزیر اقلیم کوردستان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ سنگ بنای طرح راهبردی آب قوشتپه را گذاشت.
ب.ن