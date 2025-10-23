5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که با جدیت برای حل مشکل تغییرات آب و هوایی تلاش می‌کنند و گفت که خزانه ملی، دارایی شخصی هیچ‌کس نیست، بلکه ثروت همه مردم کوردستان است و باید به بهترین شکل ممکن برای مردم هزینه شود.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۲۳ اکتبر، در مراسم افتتاح طرح راهبردی آب قوشتپه، سخنرانی کرد و گفت که برای حل مشکل تغییرات اقلیمی با دوستان خود همکاری می‌کنند و بر لزوم جلوگیری از هدر رفتن آب و توجه به مصرف آب تاکید کرد.

طرح راهبردی آب قوشتپه، یکی از مهمترین طرح‌های کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان به شمار می‌آید.

نخست وزیر در مراسم افتتاح این طرح بر اهمیت استفاده بهینه از آب تاکید کرد و گفت که با گسترش شهرها و افزایش تقاضا برای آب، نیاز به طرح‌های آبی که همه شهرها، شهرستان‌ها و روستاها را شامل شوند، افزایش یافته است.

مسرور بارزانی تاکید کرد که حفاظت از آب و محیط زیست مسئولیت همه است و گفت:"بارندگی کم در سال‌های اخیر باعث خشک شدن رودخانه‌ها در بسیاری از نقاط شده است. تاثیر خشکسالی بر عراق واضح است و ما از آن مصون نخواهیم بود."

نخست وزیر با ابراز امیدواری برای افزایش بارندگی در سال جاری گفت:«متاسفانه، ما فقط می‌توانیم خسارات ناشی از کمبود آب به محیط زیست خود را کاهش دهیم.»

او با اشاره به اینکه کمبود آب و خشکسالی همچنین عاملی برای مهاجرت است، اظهار داشت با جدیت با دوستان خارج از میهن برای مقابله با تغییرات آب و هوایی که به یک مشکل جهانی تبدیل شده است، تلاش می‌کنند.

نخست وزیر با یادآوری اینکه یک طرح بزرگ برای حل مشکل آب در سلیمانیه آغاز کرده‌اند، گفت: ما سخت تلاش کرده‌ایم تا شایسته اعتمادی باشیم که مردممان به ما داشته‌اند و در زمینه‌هایی مانند نه تنها طرح‌های آب، بلکه طرح‌های روشنایی، جاده‌ها، دیجیتالی کردن خدمات، بخش مراقبت‌های بهداشتی و بخش آموزش به مردم خود خدمت کنیم. این وظیفه ما است و ما همیشه می‌خواهیم به بهترین شکل ممکن به مردم خود خدمت کنیم. خدمت واقعا نیازی به حسادت ندارد؛ بلکه صرفا نیاز به وفاداری دارد و کسانی که می‌خواهند خدمت کنند باید به اندازه کافی وفادار باشند تا خدمت کنند.

مسرور بارزانی در ادامه سخنان خود گفت:«خزانه ملی، دارایی شخصی هیچ‌کس نیست، بلکه ثروت همه مردم کوردستان است. این ثروت باید به بهترین شکل ممکن برای مردم هزینه شود. تا زمانی که به ما اعتماد دارید، ما به خدمت به شما ادامه خواهیم داد و به خدمتگزاری شما افتخار می‌کنیم.»

نخست‌وزیر بر اهمیت افزایش آگاهی در مورد حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از هدر رفتن آب تاکید کرد و اظهار داشت که تبدیل این آگاهی به فرهنگی که همه آن را بپذیرند، بسیار مهم است.

ب.ن