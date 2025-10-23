طرح راهبردی آب قوشتپه برای مقابله با کمبود آب تکمیل شد
اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۲۳ اکتبر، در مراسمی طرح راهبردی آب قوشتپه را افتتاح کرد، که یک طرح بزرگ با هدف مقابله با کمبود آب در اربیل و مناطق اطراف آن است. در این مراسم، ساسان عونی، وزیر شهرداریها و گردشگری، تاکید کرد که ارائه خدمات ضروری به شهروندان، صرف نظر از اینکه در مراکز شهرها یا روستاهای دورافتاده ساکن هستند، مسئولیت اصلی دولت است.
عونی گفت:"طرح راهبردی آب قوشتپه، بخشی از طرح گستردهتر نخست وزیر برای حل کمبود آب در اربیل و سایر شهرهای سراسر اقلیم کوردستان است."
وی افزود این طرح راهبردی که 222 میلیارد دینار عراقی هزینه داشته است، در کمتر از یک سال تکمیل شد و به منطقه قوشتپه و روستاهای اطراف آن خدمات ارایه خواهد کرد.
این طرح راهبردی در کنار سایر طرحهای کلان انجام شده توسط اقلیم کوردستان در بخشهای مختلف، به ویژه در چارچوب راهبرد و اولویتهای تعیین شده توسط کابینه نهم، انجام شده است.
هدف این طرح، رسیدگی کارآمد و پایدار به چالشهای آب، مطابق با چشمانداز نخست وزیر برای توسعه بلندمدت است.
عونی همچنین خاطرنشان کرد که مدیریت آب، بخش کلیدی در مرحله اول طرح توسعه اقلیم کوردستان است و تضمین میکند که خدمات ضروری حتی در شرایط اقتصادی چالشبرانگیز ادامه یابد.
وی تاکید کرد که هر جا به طرحهای آبی نیاز باشد، دولت ساخت تاسیسات بزرگ را برای رفع کمبودها و ارائه مزایای پایدار به شهروندان در اولویت قرار میدهد.
طرح راهبردی آب قوشتپه به مجموعهای از طرحهای بزرگ آبی در اقلیم کوردستان میپیوندد، از جمله:
- آبرسانی سریع به اربیل.
- طرح گوپتپه - چمچمال.
- خط لوله آب دوکان - سلیمانیه.
- طرحهای بردرش و خبات.
- گسترش آب کویه و قندیل.
- طرح تامین آب ۵۱ روستای بارزان.
-طرحهایی در آکره، دربندیخان و رانیه.
اگرچه این طرح معمولا به عنوان طرح آب قوشتپه شناخته میشود، اما دامنه آن فراتر از منطقه است و به بیش از ۷۲ روستا و چندین منطقه صنعتی خدمات ارائه میدهد و مزایای آن برای بیش از ۲۰ سال پیشبینی شده است.
این ابتکار توسط یک شرکت محلی اجرا شد که شبانهروز با پشتکار تلاش میکرد تا استانداردهای بالای پاسخگویی و خدمات شهروندی اقلیم کوردستان را برآورده کند.
عونی توضیح داد که این تاسیسات در حال حاضر ۳۰۰۰ متر مکعب آب در ساعت را به تقریبا ۶۵۰۰۰ نفر از ساکنان ارائه میدهد و با توسعههای آینده، قادر خواهد بود نیاز تا ۲۲۰۰۰۰ نفر را در طول دو دهه آینده تامین کند.
نخست وزیر اقلیم کوردستان، اولین سنگ بنای این طرح را در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ گذاشت. توافقنامه احداث در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ امضا شد و کار رسما در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شد.
کمتر از یک سال بعد، در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵، این طرح تکمیل و افتتاح شد و نقطه عطفی مهم در تلاشهای دولت اقلیم کوردستان برای ارائه راهحلهای پایدار آب به شهروندانش است.
ب.ن