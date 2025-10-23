نوری مالکی: تعویق انتخابات یک توطئه بزرگ خارجی است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، اظهار داشت که تلاش برای تعویق انتخابات مجلس نمایندگان عراق، یک توطئه بزرگ خارجی است و تاکید کرد که سلاح‌ باید در دست دولت باشد.

مالکی که در چارچوب کارزار انتخاباتی به دیوانیه سفر کرده بود، در سخنان خود گفت:«انتخابات گامی حیاتی در تاریخ عراق برای حفظ روند سیاسی است. انتخابات یک وظیفه ملی و پایه و اساس دولت است؛ نهادها، ادارات و دولت‌ها به واسط آن تجدید می‌شوند.»

مالکی ادعا کرد که تلاش برای تعویق انتخابات یک توطئه بزرگ خارجی است و استدلال کرد که انتخابات باید به موقع برگزار شود، زیرا نمایانگر دموکراسی است.

مالکی که عدم برگزاری انتخابات را به معنای لغو مشروعیت مجلس و دولت ارزیابی کرد، گفت:«عراق کشوری مهم در منطقه است و به همین دلیل هدف قرار گرفته است. ما نمی‌توانیم کشور و حاکمیت عراق را تسلیم توطئه‌ها کنیم. ما خواهان عراقی قانونمند و دموکراتیک هستیم که از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی قوی باشد. ما عراقی می‌خواهیم که حاکمیت آن نقض نشود و به دیگران اجازه دخالت در امور داخلی خود را ندهیم.»

او اظهار داشت:«برگزاری به موقع انتخابات در این شرایط پیچیده و بی‌ثبات، پیامی اطمینان‌بخش است.» و افزود: «ما معتقدیم که سلاح‌ باید در دست دولت باشد و عراق باید با حفظ امنیت ملی که از شهروندان خود محافظت می‌کند و به قانون اساسی احترام می‌گذارد، تقویت شود.»

ب.ن