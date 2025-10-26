31 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – حزب عدالت و توسعه از تصمیم حزب کارگران کوردستان برای عقب‌نشینی از خاک ترکیه استقبال کرد و آن را یک دستاورد برزگ برای پایان دادن به کشمکش‌ها دانست.

امروز یکشنبه ۲۶ اکتبر، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه در ترکیه، در اظهاراتی به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت:«تصمیم حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک برای عقب‌نشینی از خاک ترکیه و اعلام اقدام جدید برای پیشبرد روند زمین‌گذاشتن سلاح، دو دستاورد مهم روند صلح هستند.»

امروز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در دامنه کوهستان قندیل که با حضور ۲۵ فرد مسلح برگزار شد، صبری اوک، عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این یک اقدام عملی جدید حزب وی برای پیشبرد روند صلح در شمال کوردستان و ترکیه است.

وی افزود که بر مبنای برنامه و تصمیمات کنگره ۱۲ حزب و به فرمان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، عقب‌نشینی نیروهایشان از خاک ترکیه را آغاز کرده‌اند که در راستای «دوری جستن از احتمال درگیری در شرایطی است که در آن زمینه برای حوادث غیرمنتظره فراهم است.»

شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان، از دولت ترکیه خواست که فورا قوانین مربوط به آزادی‌های لازم و ادغام دموکراتیک را صادر کند. «بسیار واضح و روشن است که ما به تصمیمات کنگره ۱۲ حزب و اجرای آن پایبند هستیم، اما اجرای آن به انجام فوری اقدامات قانونی و سیاسی روند صلح گره خورده که از شروط تصمیمات کنگره ۱۲ پ.ک.ک بوده‌اند. در این راستا لازم است قانون انتقالی مربوط به پ.ک.ک به عنوان مبنی در نظر گرفته شود و برای مشارکت در روند سیاسی دموکراتیک فورا قوانین مربوط به آزادی‌های لازم و ادغام دموکراتیک صادر شوند.»

ب.ن