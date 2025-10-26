فاضل میرانی: در عراق انتخابات تعیین کننده نیست

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، می‌گوید که حزب وی با عملکرد کمیسیون عالی انتخابات عراق مخالف است و تاکید کرد که در عراق انتخابات تعیین کننده نیست.

فاضل میرانی، رئیس کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز شنبه ۲۵ اکتبر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحدث، گفت: لازم است که همه طرف‌های عراقی برای حل مسائل، با هم تلاش کنند. او تاکید کرد:«هم اهل سنت و هم شیعیان در عراق، نسبت به کوردها از شرایط بهتری برخوردار نیستند، بنابراین باید همه با هم برای بهبود اوضاع تلاش کنند.»

او گفت که در اقلیم کوردستان ثبات برقرار است و روند انتخابات در آرامش به پیش می‌رود.

همچنین خاطرنشان کرد:«وضعیت امنیتی اقلیم کوردستان باثبات است و شکر خدا تاکنون هیچ اقدام تروریستی انجام نشده است... نه فقط امنیت اقلیم کوردستان، بلکه امنیت سراسر عراق برای ما مهم است.»

میرانی گفت که به عنوان پارت دموکرات کوردستان با عملکرد کمیسیون عالی انتخابات عراق مخالف هستند و به آن انتقادات قانونی دارند.

وی افزود:«ما نظام تک حوزه‌ای را به چند حوزه‌ای ترجیح می‌دهیم، زیرا هر نامزد کورد برای کسب کرسی به بیش از ۲۰ هزار رای نیاز دارد... اگرچه برگزاری انتخابات در عراق اهمیت خود را دارد، اما تعیین کننده نیست.»

فاضل میرانی، اطمینان داد که «پارت دموکرات کوردستان می‌تواند یک میلیون رای به دست آورد... بعد از انتخابات اقدامات مهمی انجام می‌شود.»

رئیس کمیته اجرایی پارت دموکرات کوردستان، خطاب به مردم کوردستان و عراق گفت:«ما خواستار بازگشت عراق به اصول شراکت، توازن و توافق هستیم. ما برای برقراری ثبات کشور تلاش می‌کنیم و می‌خواهیم عراق به یک کشور دارای حاکمیت تبدیل شود.»

ب.ن