رئیس پنتاگون از چهار کشور آسیایی بازدید خواهد کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – پنتاگون امروز دوشنبه ۲۷ اکتبر، اعلام کرد که پیت هگزت، وزیر دفاع ایالات متحده، در روزهای آینده از چهار کشور آسیایی بازدید خواهد کرد. این سومین سفر او به منطقه "اولویت‌دار" است که واشنگتن در آن خواستار افزایش هزینه‌های متحدان برای مقابله با چین است.

پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد که هگزت در ژاپن، مالزی، ویتنام و کره جنوبی توقف خواهد داشت، اما تاریخ دقیق یا مدت زمان هر بازدید را مشخص نکرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد آمریکایی در حال حاضر در منطقه هستند و در اجلاس‌ها و مذاکرات دوجانبه شرکت می‌کنند و رویداد مهم، دیدار رو در رو بین ترامپ و شی جین پینگ، همتای چینی‌اش در کره جنوبی در روز پنجشنبه است.

پنتاگون اعلام کرد که یکی از موضوعات اصلی سفر هگزت "تمرکز آمریکا بر منطقه هند و اقیانوس آرام، عرصه اولویت‌دار این وزارتخانه" خواهد بود.

ایالات متحده سال‌هاست که بر مقابله با تهدیدات ناشی از ظهور چین، به ویژه از طریق تعمیق روابط نظامی با متحدان منطقه‌ای، متمرکز بوده است، اما بحران‌ها در خاورمیانه و اروپا بارها توجه را به جاهای دیگر جلب کرده است.

همزمان با سفر ترامپ و هگزت به آسیا، ارتش آمریکا نیز در حال افزایش حضور خود در آمریکای لاتین به عنوان بخشی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

هگزت، در ماه مه در کنفرانس دفاعی شانگری-لا در سنگاپور، هشدار داد که چین «به طور قابل اعتمادی در حال آماده شدن برای استفاده بالقوه از نیروی نظامی برای تغییر توازن قدرت در هند و اقیانوسیه است.»

او از متحدان منطقه، مانند ژاپن و فیلیپین که با چین اختلافات ارضی دارند، خواست تا هزینه‌های دفاعی را افزایش دهند.

هگزت به عنوان بخشی از تور آسیایی خود، در هاوایی توقف خواهد کرد تا با رهبران فرماندهی هند و اقیانوسیهٔ ایالات متحده دیدار کند.

او همچنین از ژاپن بازدید خواهد کرد، در نشست وزرای دفاع آسه‌آن در مالزی شرکت خواهد کرد، در ویتنام مذاکراتی خواهد داشت و ریاست مشترک یک نشست امنیتی دوجانبه در کره جنوبی را بر عهده خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است:«با رهبری روشن و قوی هگزت، معاون وزیر، این وزارتخانه اهمیت تمرکز بر هند و اقیانوسیه و لزوم تضمین صلح از طریق قدرت در کنار متحدان و شرکای خود را درک می‌کند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن