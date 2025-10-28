ایران از مالک کشتی توقیف شده مرتبط با اسرائیل ۱۷۰ میلیون دلار جریمه مطالبه کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام قضایی امروز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر، اعلام کرد که ایران از مالک کشتی باری که سال گذشته در آب‌های خلیج فارس توقیف و به ارتباط با اسرائیل متهم شده بود، ۱۷۰ میلیون دلار جریمه درخواست کرده است.

سپاه پاسداران ایران، در آوریل ۲۰۲۴ کشتی MSC Aries را توقیف و ۲۵ خدمه بین‌المللی آن را بازداشت کرد.

در آن زمان، خبرگزاری رسمی ایرنا اعلام کرد که این کشتی با پرچم پرتغال «توسط شرکت زودیاک، متعلق به ایال اوفر، سرمایه‌دار صهیونیستی، مدیریت می‌شود.»

امروز سه‌شنبه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ایران، گفت که اتهاماتی مطرح شده و پرونده در دادگاه‌ها در حال بررسی است، هرچند هنوز تاریخی برای محاکمه تعیین نشده است.

جهانگیر گفت:«جریمه ۱۷۰ میلیون دلاری علیه مالک آن، با اصالت اسرائیلی، که متهم به تامین مالی تروریسم است، مطالبه شده است.»

در آن زمان، ایالات متحده توقیف کشتی را به عنوان یک دزدی دریایی محکوم کرد و خواستار آزادی خدمه آن شد.

وزیر امور خارجه اسرائیل در پاسخ از اتحادیه اروپا خواست تا سپاه پاسداران را به عنوان یک «سازمان تروریستی» معرفی کند.

حداقل تعدادی از خدمه بعدا آزاد شدند.

جهانگیر گفت که ارزش این کشتی، به استثنای محموله آن، ۱۷۰ میلیون دلار است و اظهار داشت که اوفر - میلیاردر و غول کشتیرانی اسرائیلی - یک «چهره بانفوذ» در دولت اسرائیل است.

توقیف کشتی ماه‌ها پس از جنگ غزه رخ داد، جایی که اسرائیل در حال جنگ با شبه‌نظامیان فلسطینی تحت حمایت ایران، حماس، بود که حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آنها به جنوب اسرائیل، جرقه این جنگ را زد.

ای‌اف‌پی/ب.ن