افراد مسلح دو نفر را در استان دروزینشین سوریه کشتند
اربیل (کوردستان٢٤) – رسانههای دولتی گزارش دادند که افراد مسلح روز سهشنبه ۲۸ اکتبر، ماهها پس از درگیریهای فرقهای مرگبار در منطقه، با تیراندازی به یک اتوبوس در امتداد جاده بین دمشق و سویدا، منطقهای با اکثریت دروزی در جنوب سوریه، حداقل دو نفر را کشتند.
خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد که "یک اتوبوس مسافربری در جاده دمشق - سویدا توسط افراد مسلح ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دو نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند."
رسانه محلی سویدا ۲۴، قربانیان را یک زن و یک مرد جوان معرفی کرد.
این رسانه اعلام کرد که اتوبوس در مسیر بازگشت از دمشق، "در منطقهای که ایستهای بازرسی امنیت عمومی مستقر هستند" بوده است.
استان سویدا شاهد یک هفته خونریزی بود که از ۱۳ ژوئیه با درگیری بین جنگجویان دروزی و بادیهنشینان سنی آغاز شد، اما به سرعت تشدید شد و نیروهای دولتی، گروههای مسلح از سایر نقاط سوریه و مداخله اسرائیل را به خود جلب کرد.
مقامات سوری گفتند که نیروهایشان برای توقف درگیریها اقدام کردند، اما شاهدان، گروههای دروزی و دیدهبان حقوق بشر سوریه آنها را به جانبداری از بادیهنشینان و ارتکاب سوءرفتار علیه دروزیها، از جمله اعدامهای بدون محاکمه، متهم کردهاند.
نیروهای امنیتی سوریه از زمان آتشبس و پایان درگیریها در استان سویدا و اطراف آن مستقر شدهاند، در حالی که گروههای دروزی همچنان کنترل شهر سویدا را در دست دارند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر سوریه، یک نهاد نظارتی مستقر در بریتانیا، همه مسافران اتوبوس دروزی بودند.
بعدا در روز سهشنبه، یک مقام وزارت کشور به خبرگزاری فرانسه گفت که یک ایست بازرسی نیروهای امنیتی توسط یک گروه نامشخص مورد حمله قرار گرفت.
به گفته این نهاد نظارتی، در درگیریهای سویدا در ماه ژوئیه بیش از 2000 نفر از جمله 789 غیرنظامی دروزی که "توسط پرسنل وزارت دفاع و کشور بدون محاکمه اعدام شدند" کشته شدند.
این دیدهبان همچنین از کشته شدن یک زن در ماه اوت پس از آن خبر داد که یک "گروه مسلح" در یک ایست بازرسی بین دمشق و سویدا به دو خودروی غیرنظامی آتش گشود.
در ماه سپتامبر، دولت سوریه طرحی را با حمایت اردن و ایالات متحده برای بازگرداندن آرامش و پاسخگو کردن «کسانی که به غیرنظامیان حمله کردند» اعلام کرد، اما اوضاع همچنان بیثبات است.
حکمت الهجری، رهبر معنوی برجسته دروزی، که به شدت با مقامات دمشق مخالف است، روز دوشنبه در مصاحبهای با اسکای نیوز عربی، درخواست خود را برای «استقلال کامل» استان سویدا تکرار کرد.
ایافپی/ب.ن