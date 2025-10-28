دفاع مدنی غزه میگوید حداقل ۵۰ نفر در حملات اسرائیل کشته شدهاند
اربیل (کوردستان٢٤) – آژانس دفاع مدنی غزه، امروز چهارشنبه ۲۹ اکتبر به خبرگزاری فرانسه گفت که دهها حمله اسرائیل در طول شب، حداقل ۵۰ نفر را در قلمرو فلسطین کشته است. این ساعاتی پس از آن اتفاق افتاد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت «هیچ چیز» توافق آتشبس را که او به میانجیگری آن کمک کرده بود، به خطر نمیاندازد.
این آژانس اعلام کرد که ۲۲ کودک، زنان و سالمندان در میان کشتهشدگان بودند و حدود ۲۰۰ نفر زخمی شدند.
محمود باسال، سخنگوی دفاع مدنی، وضعیت غزه را «فاجعهبار و وحشتناک» توصیف کرد و این حملات را «نقض آشکار توافق آتشبس» خواند.
وی به خبرگزاری فرانسه گفت:«حملات اسرائیل چادرهای آوارگان، خانهها و مجاورت یک بیمارستان در نوار غزه را هدف قرار دادند.»
اسرائیل روز سهشنبه پس از متهم کردن حماس به حمله به سربازان اسرائیلی در غزه و نقض آتشبس، حملات هوایی خود را آغاز کرد.
در حالی که اسرائیل نگفت که سربازانش کجا مورد حمله قرار گرفتهاند، حماس گفته است که جنگجویش «هیچ ارتباطی با حادثه تیراندازی در رفح» نداشته و تعهد خود را به آتشبس میانجیگری شده توسط ایالات متحده مجددا تایید کرده است.
ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از سربازانش - یونا افرایم فلدباوم ۳۷ ساله - یک روز قبل «در جریان نبرد در جنوب نوار غزه» کشته شده و خانوادهاش از این موضوع مطلع شدهاند.
ترامپ امروز چهارشنبه از اقدامات اسرائیل دفاع کرد و گفت که «باید پاسخ متقابل» بدهد، اما افزود که «هیچ چیز» آتشبس را به خطر نمیاندازد.
ترامپ در جریان سفر آسیایی خود، در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت: «آنها یک سرباز اسرائیلی را کشتند. بنابراین اسرائیلیها پاسخ متقابل دادند. و آنها باید پاسخ متقابل بدهند.»
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از این گفته بود که آتشبس علیرغم «درگیریها» برقرار است.
ایافپی/ب.ن