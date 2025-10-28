ترامپ میگوید «زمانبندی» برای دیدار با رهبر کره شمالی مناسب نبود
اربیل (کوردستان٢٤) – دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز چهارشنبه ۲۹ اکتبر، گفت که نتوانسته در جریان سفرش به کره جنوبی، ملاقاتی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، ترتیب دهد و به گمانهزنیهای شدید در مورد احتمال برگزاری اجلاس پایان داد.
ترامپ گفته بود که «دوست دارد» در طول سفر آسیایی خود با کیم ملاقات کند، که این اولین دیدار آنها از زمان حضور رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در دوره قبلی بود.
کره شمالی به این دعوت پاسخ علنی نداده است.
تنها چند ساعت قبل از شروع سفر ترامپ به کره جنوبی، پیونگ یانگ در پیامی به «دشمنان»اش، از آزمایش موشکهای کروز در سواحل غربی خود خبر داد.
ترامپ گفت:«من کیم جونگ اون را خیلی خوب میشناسم، ما واقعا نتوانستیم زمانبندی را تعیین کنیم.»
ترامپ افزود که در دیدار با لی جائه میونگ، رئیس جمهور سئول برای برگزاری اجلاس، قصد دارد تنشها بین کره شمالی و کره جنوبی را «حل» کند.
لی، که کشورش از نظر فنی همچنان در جنگ با کره شمالی است، از دعوت ترامپ از کیم استقبال کرد و گفت که این دعوت «حس گرمی و صلح قابل توجهی را در شبه جزیره کره ایجاد کرده است.»
ترامپ امروز چهارشنبه گفته بود که انتظار دارد در «آینده نه چندان دور» با کیم دیدار کند.
ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت:«در مقطعی، ما با کره شمالی روبهرو خواهیم شد. فکر میکنم آنها دوست دارند، و من هم دوست دارم.»
کیم در طول دوره اول ریاست جمهوریاش، سه بار در دیدارهای مهم با ترامپ ملاقات کرد.
آخرین دیدار این دو نفر که به صورت اتفاقی انجام شد، در پانمونجوم، در منطقه غیرنظامی که دو کره را از هم جدا میکند، برگزار شد.
این دیدار پس از آنکه ترامپ یک روز قبل از آن در توییتر از کیم دعوت کرده بود، با عجله ترتیب داده شد.
در آن رویداد، دو رهبر بر فراز تختههای بتنی که شمال و جنوب را از هم جدا میکرد، دست دادند و سپس ترامپ چند قدم وارد خاک پیونگ یانگ شد - و به اولین رئیس جمهور ایالات متحده تبدیل شد که پا به خاک کره شمالی گذاشته است.
اما مذاکرات بر سر اینکه کره شمالی حاضر است چه مقدار از زرادخانه هستهای خود را واگذار کند و در ازای آن چه چیزی به دست خواهد آورد، به بنبست رسید.
از آن زمان، کره شمالی بارها خود را یک کشور هستهای «برگشتناپذیر» اعلام کرده است.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن