انتشار کتابی جامع دربارهی رسانههای پارت دموکرات کوردستان
این کتاب که به تاریخچهی رسانههای پارت دموکرات کوردستان از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۴ میپردازد، توسط هیئت دایرةالمعارف این حزب منتشر شده است
کتاب «رسانههای پارت دموکرات کوردستان از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۴» عنوان جدیدترین اثر منتشر شده از سوی هیئت دایرةالمعارف پارت دموکرات کوردستان است. این کتاب که توسط هلات صمد باکرمانی و سنوبر طیب آکرهیی به نگارش درآمده، به بررسی تاریخچهی رسانههای پارت دموکرات کوردستان در بازهی زمانی مذکور میپردازد.
این اثر در یک مقدمه و چهار بخش تنظیم شده و مراحل و انواع رسانههای پارت دموکرات کوردستان را بر اساس زمان و نوع فعالیت دستهبندی کرده است.
محتوای کتاب
در مقدمهی کتاب، خلاصهای از مراحل فعالیت رسانهای پارت دموکرات کوردستان ارائه شده است.
بخش نخست به تاریخچهی ارگانهای رسانهای پارت دموکرات کوردستان اختصاص دارد و به سال و مکان انتشار نشریات، روزنامهها، مجلات و وبسایتهای رسمی این حزب اشاره میکند.
بخش دوم به رسانهها و انتشارات کمیتهی مرکزی دفتر سیاسی میپردازد.
بخش سوم شامل دو محور است که به رسانههای بخشهای کمیتهی مرکزی دفتر سیاسی و رسانههای دفتر سازماندهی استانهای کمیتهی مرکزی دفتر سیاسی میپردازد.
بخش چهارم نیز در دو محور، رسانههای مشترک پارت دموکرات کوردستان با سایر احزاب کوردستانی را پوشش میدهد. همچنین، این بخش به رسانههای مخالف انقلاب کورد و پارت دموکرات کوردستان نیز اشاره کرده تا خواننده از نحوهی انحصار نام پارت آگاه شود.
پروژهی دایرةالمعارف پارت دموکرات کوردستان
پروژهی «هیئت دایرةالمعارف پارت دموکرات کوردستان» با هدف معرفی، جمعآوری، مستندسازی و انتشار تاریخچه و فعالیتهای پارت دموکرات کوردستان، در سال ۲۰۱۴ و با پیشنهاد مسرور بارزانی تأسیس شد.