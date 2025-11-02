یک کادر ارشد پارت دموکرات کوردستان تاکید کرد که این حزب، ملی و مسئول آینده‌ی اقلیم کوردستان و عراق است و بارزانی را نماد ملتِ کورد در چهار بخش توصیف کرد

شیرین فواد معصوم، کادر ارشد پارت دموکرات کوردستان، اظهار داشت که پارت دموکرات کوردستان حزبی ملی است. وی افزود: "هر کس که بخواهد درباره‌ی کوردستان و ملتِ کوردستان صحبت کند، باید به بارگاه بارزانی و نزدِ بارزانی بازگردد، زیرا بارزانی نمادِ ملتِ کوردستان در هر چهار بخش است."

شیرین فواد معصوم در برنامه‌ی "باسِ روژِ کوردستان" در شبکه‌ی کوردستان۲۴، که توسط ژینو محمد اجرا می‌شود، گفت: "پارت دموکرات کوردستان خود را مسئولِ آینده‌ی اقلیم کوردستان و تمامِ عراق می‌داند، بنابراین مهم است که در انتخابات به پارت دموکرات کوردستان رأی داده شود."

وی در خصوص درخواستِ پارتی از مردمِ کوردستان برای رأی دادن به این حزب، تصریح کرد: "پارتی از یک حزبِ صرفاً کوردی فراتر رفته و اکنون حزبی کوردستانی است. اکثریتِ اقوام و مؤلفه‌ها در پارتی گرد هم آمده‌اند و می‌خواهند در صفوفِ پارتی، نمایندگیِ ملتِ کوردستان را در بغداد بر عهده بگیرند. هدفِ پارتی نیز این است که این بار نه تنها به کوردستان، بلکه به تمامِ عراق خدمت کند."

شیرین فواد معصوم در موردِ دیگر نیروها و احزابِ سیاسیِ کوردستان اظهار داشت: "دیگر نیروها و احزابِ سیاسیِ کوردستان مانندِ پارتی برای منافعِ کوردستان کار نمی‌کنند، بلکه برای منافعِ خود کار می‌کنند. پارتی وظیفه‌ی خود می‌داند که از کوردستان محافظت کند."

وی در خصوص قدرتِ پارتی نیز اشاره کرد: "هر کس که بخواهد درباره‌ی کوردستان و ملتِ کوردستان صحبت کند، باید با پارتی گفت‌وگو کند. در شمال، غرب و شرق، همه به بارگاه بارزانی و نزدِ بارزانی بازمی‌گردند. بارزانی نمایندگیِ تمامِ کوردستان را در هر چهار بخش بر عهده دارد و اکنون رهبرِ کوردستانِ بزرگ است."

شیرین فواد معصوم گفت: "پارتی اصولِ خود را در موردِ کوردستان هرگز تغییر نداده است، بنابراین با دیگر احزابِ کوردستان که اصولِ خود را تغییر می‌دهند، متفاوت است. اصولِ پارتی بسیار متفاوت از کسانی است که دست در دستِ کسانی می‌گذارند که ملتِ کوردستان را آزار می‌دهند."

وی در پایان افزود: "پارتی مسئولیتِ ملی و میهنی را بر عهده گرفته است و می‌داند منافعِ کورد در چیست. پارتی به مسائل و حقوقِ ملی و قانونی خیانت نمی‌کند."