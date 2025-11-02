پرزیدنت بارزانی: جنگی بزرگ در جریان است؛ میخواهند جامعهی کوردستان را از هم بپاشند
پرزیدنت مسعود بارزانی در دیدار با پیشمرگهها و زندانیانِ سیاسی در دهوک، ضمن قدردانی از فداکاریهای آنان، دربارهی چالشهای پیش روی اقلیم کوردستان و توطئهها علیه جامعهی کورد هشدار داد
پرزیدنت مسعود بارزانی، بعد از ظهر روز شنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴) در شهر دهوک، با پیشمرگههای نهادهای ایلوول و گولان و زندانیانِ سیاسیِ حوزهی استانِ دهوک دیدار کرد.
بر اساسِ بیانیهی دفتر بارزانی، در این نشست، بارزانی سخنرانی برای حاضران ایراد کرد و در آن از پایداری، مبارزه و تلاشِ آنها در انقلاب، مقاومت و زندانها قدردانی کرد و گفت: "این آزادی و دستاوردهایی که اکنون داریم، به لطفِ خدا، خونِ شهیدان، اشکِ مادرانِ شهید و رنج و تلاشِ شماست، به همین دلیل وقتی با شما مینشینم، فکر و ذهنم آسوده است."
پرزیدنت بارزانی خلاصهای از انتخاباتِ گذشتهی اقلیم کوردستان و انتخاباتِ عراق و مراحلِ آن را برای حاضران تشریح کرد.
موانع بسیارند و توطئههایی برای متوقف کردنِ ما وجود دارد
ایشان در این نشست، به نگارشِ قانونِ اساسیِ عراق و عدمِ پایبندیِ بغداد به قانونِ اساسی و بروزِ مشکلات، به ویژه میانِ اربیل و بغداد، اشاره کرد. وی همچنین خلاصهای از تاریخِ ظلم، ستم و نسلکشی علیه ملتِ کوردستان را برای حاضران بازگو کرد و گفت: "آنها به هر شکلی کشورِ ما را ویران کردند و ما نیز در این چند سالِ گذشته تلاشِ زیادی برای بازسازی و پیشرفتِ کوردستان انجام دادیم. این تلاشها، علاوه بر اینکه با موانعِ زیادی روبرو شد، اما ما به کار برای خدمت و بازسازیِ کوردستان ادامه دادیم و ادامه خواهیم داد. اکنون نیز موانع بسیارند و توطئههایی برای متوقف کردنِ ما وجود دارد، اما به یاریِ خدا و ملتِ خودمان ادامه خواهیم داد."
میخواهند جامعهی کوردستان را ناامید کنند
پرزیدنت بارزانی، در ادامهی این نشست، به حاضران اعلام کرد: "همانطور که در گذشته در سنگرها قهرمانانه جنگیدید، اکنون نیز جنگی بزرگ در جریان است که میخواهند جامعهی کوردستان را با توطئههای گوناگون از هم بپاشند و ناامید کنند، به ویژه از طریقِ گسترشِ موادِ مخدر. در انتخابات نیز باید با همان روحیهی مقاومتِ سنگر برای پیروزی و نشان دادنِ جایگاهِ پارتی تلاش کنید."
تنها پیشمرگه از خاک و ملت محافظت کرد
بارزانی همچنین تاکید کرد که باید خودمان باشیم و منتظرِ کسی نباشیم. به عنوانِ مثال، چندین بار کوردستان موردِ حملات و تهاجماتِ بسیار خطرناک قرار گرفت و تنها پیشمرگه از خاک و ملت محافظت کرد.
در خصوصِ وضعیتِ داخلی، بارزانی گفت: "پروژههای بسیار بزرگی انجام شده و پروژههای بزرگتری نیز در برنامه هستند تا ملتِ ما به خود متکی باشد. در این چند سالِ اخیر نیز عملاً ثابت شده است که اکثرِ پروژههای ما با دستانِ داخلی و با شیوهای بسیار عالی انجام شدهاند. بنابراین، ما به ملتِ خودمان و پیشمرگه دلگرم هستیم و تحتِ هیچ فشاری بر سرِ حقوق و اصولِ خود سازش نخواهیم کرد."