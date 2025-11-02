واکنش پارت دموکرات کوردستان به اظهارات قیس خزعلی

هیچ‌کس به اندازه‌ی بارزانی برای بازسازی عراقِ جدید تلاش نکرده است

2 ساعت پیش

یک منبعِ رسانه‌ای در پارت دموکرات کوردستان در پاسخ به اظهاراتِ قیس خزعلی، بر وحدتِ رهبری این حزب تاکید کرد و تلاش‌های بارزانی را برای بنا نهادنِ عراقی فدرال ستود.

یک منبعِ رسانه‌ای در پارت دموکرات کوردستان در پاسخ به اظهاراتِ قیس خزعلی، گفت: "قیس خزعلی در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی خود، نامِ پرزیدنت بارزانی و نیچروان و مسرور را برده و با اهدافِ خود، تحولات و معادلاتِ سیاسی را تفسیر کرده است. ما بر این باوریم که این اظهارات برای گمراه کردنِ افکارِ عمومی و فریبکاری است. وی باید به خوبی درک کند که پارت دموکرات کوردستان یک رهبری، یک نظر و یک تصمیم دارد و بهتر است دلِ خود را با چنین رویاهایی خوش نکنند که گویا تصمیم‌گیری‌های متعدد در پارتی وجود دارد."

این منبع افزود: "همه‌ی طرف‌ها به خوبی می‌دانند که پس از سقوطِ رژیم، هیچ‌کس به اندازه‌ی بارزانی برای بازسازیِ عراقِ جدید تلاش نکرده است. بارزانی بیش از هر کسِ دیگری برای تأسیسِ عراقی فدرال بر اساسِ قانونِ اساسی تلاش کرده است که در آن همه به قانونِ اساسی پایبند باشند و اصولِ مشارکت، توازن و توافق رعایت شود."

این منبع در پایان تاکید کرد: "به خوبی بدانید که نه ما و نه مردمِ عراق با عراقی که در آن قانونِ اساسی نقض شود و اصولِ مشارکت، توازن و توافق نادیده گرفته شود و مافیاها بر کشور حکومت کنند، موافق نیستیم."

منبعِ رسانه‌ای در پارت دموکرات کوردستان

۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴)