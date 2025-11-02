سرکنسولِ مصر: ملتِ کورد و مصر دوستِ یکدیگرند
با گشایشِ موزهی بزرگِ مصر در قاهره، سرکنسولِ این کشور در اقلیم کوردستان بر روابطِ دوستانه و متقابلِ دو ملت تاکید کرد.
موزهی بزرگِ مصر، که دهها هزار قطعهی باستانی را در خود جای داده است، گشایش یافت. در همین راستا، محمود فاروق، سرکنسولِ مصر در اقلیم کوردستان، اعلام کرد که مردمِ کوردستان فرهنگِ مصر را دوست دارند و به آن اهمیت میدهند، و مصر نیز اقلیم کوردستان را دوست دارد.
موزهی بزرگِ مصر با هزینهای بالغ بر یک میلیارد دلار افتتاح شد. عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر، در میدانِ این موزه گفت: "امروز، شنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴)، با هم جشنِ گشایشِ موزهی بزرگِ مصر در قاهره را برگزار میکنیم و صفحهای جدید در تاریخِ حال و آینده مینویسیم."
وی همچنین اشاره کرد که این گواهی زنده بر تواناییِ انسانِ مصری است که اهرام را ساخته و بر دیوارها داستانِ جاودانگیِ خود را نقش بستهاند.
محمود فاروق، سرکنسولِ مصر در اقلیم کوردستان، در خصوصِ گشایشِ موزهی بزرگِ مصر به کوردستان۲۴ گفت: "این موزه حتی از موزهی لوور نیز بزرگتر است و چندین قطعهی باستانی در آن وجود دارد که بینظیر هستند. تمامِ آثارِ باستانی مصری هستند، اکثرِ آنها در انبارها بودند و توسطِ تیمهای کاوشِ باستانشناسی کشف و در موزه قرار داده شدهاند."
وی افزود: "مردمِ اقلیم کوردستان بسیار انساندوست هستند و کشورِ مصر را دوست دارند، و مصر نیز همین احساس را نسبت به مردمِ اقلیم کوردستان دارد."
قاهره امیدهای زیادی به این موزه دارد و آن را بخشِ اصلیِ برنامههای احیای بخشِ گردشگری و بسیار مهم برای اقتصادِ خود میداند. این موزه دهها هزار قطعهی باستانی را در خود جای داده است که تاریخِ آنها به بیش از شش هزار سال پیش بازمیگردد.