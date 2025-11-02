دو عضو نیروهای بسیج پاسداران در سیستان و بلوچستان کشته شدند
یک گروهِ مسلحِ ناشناس در جادهی خاش – زاهدان به خودروی نیروهای بسیج حمله کرد که منجر به کشته شدنِ دو عضوِ این نیرو شد
خبرگزاری ایرنا به نقل از روابطِ عمومیِ قرارگاهِ قدسِ نیروی زمینیِ سپاهِ پاسداران، روز یکشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آبان ۱۴۰۴) گزارش داد که "عصرِ روز گذشته، شنبه، یک خودروی نیروهای بسیج در جادهی زاهدان- خاش، در استانِ سیستان و بلوچستان، توسطِ افرادِ مسلحِ ناشناس هدفِ تیراندازی قرار گرفته و در نتیجهی آن، دو بسیجی به نامهای اسماعیل شاورزی و مختار شاهوزهی، کشته شدند."
بر اساسِ بیانیهی سپاهِ پاسداران، این دو بسیجیِ کشتهشده، از طایفهی شاهوزهیِ سنیمذهب هستند.
تا کنون، چندین بار درگیری و تبادلِ آتش میانِ گروههای مسلحِ مخالف و نیروهای سپاهِ پاسداران و پلیسِ ایران، در جادهی زاهدان-خاش روی داده است.
اوایلِ ماهِ گذشته نیز، تعدادی از افرادِ مسلح در جادهی زاهدان-خاش، به خودروی نیروهای پلیس تیراندازی کردند که در نتیجهی آن دو افسر به نامهای یونس صیاد اربابی و ابراهیم پیری کشته و سرهنگ ابراهیم فضیلتی، فرماندهی پلیسِ شهرستانِ سیب و سوران، زخمی شد.