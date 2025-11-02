دو عضو نیروهای بسیج پاسداران در سیستان و بلوچستان کشته شدند

یک گروهِ مسلحِ ناشناس در جاده‌ی خاش – زاهدان به خودروی نیروهای بسیج حمله کرد که منجر به کشته شدنِ دو عضوِ این نیرو شد

1 ساعت پیش

خبرگزاری ایرنا به نقل از روابطِ عمومیِ قرارگاهِ قدسِ نیروی زمینیِ سپاهِ پاسداران، روز یکشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آبان ۱۴۰۴) گزارش داد که "عصرِ روز گذشته، شنبه، یک خودروی نیروهای بسیج در جاده‌ی زاهدان- خاش، در استانِ سیستان و بلوچستان، توسطِ افرادِ مسلحِ ناشناس هدفِ تیراندازی قرار گرفته و در نتیجه‌ی آن، دو بسیجی به نام‌های اسماعیل شاورزی و مختار شاهوزهی، کشته شدند."

بر اساسِ بیانیه‌ی سپاهِ پاسداران، این دو بسیجیِ کشته‌شده، از طایفه‌ی شاهوزهیِ سنی‌مذهب هستند.

تا کنون، چندین بار درگیری و تبادلِ آتش میانِ گروه‌های مسلحِ مخالف و نیروهای سپاهِ پاسداران و پلیسِ ایران، در جاده‌ی زاهدان-خاش روی داده است.

اوایلِ ماهِ گذشته نیز، تعدادی از افرادِ مسلح در جاده‌ی زاهدان-خاش، به خودروی نیروهای پلیس تیراندازی کردند که در نتیجه‌ی آن دو افسر به نام‌های یونس صیاد اربابی و ابراهیم پیری کشته و سرهنگ ابراهیم فضیلتی، فرمانده‌ی پلیسِ شهرستانِ سیب و سوران، زخمی شد.