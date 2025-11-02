اردوغان از نتایج "مثبت" دیدار با هیئت دم پارتی خبر داد

رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که نشست وی با هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) سازنده و امیدبخش بوده و نتایج آن به زودی مشخص خواهد شد

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنانی در شهر استانبول اظهار داشت که نشست وی با هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) سازنده و امیدبخش بوده است. او افزود که نتایج این دیدار در روزهای آینده مشاهده خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترکیه در خصوص روند خلع سلاح حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک.) گفت که در این مرحله گام‌های مهمی برداشته شده و ائتلاف جمهور مصمم است این روند را با موفقیت به پایان برساند.

گفتگو درباره‌ی روند صلح

در چارچوب تلاش‌ها برای حل مسئله‌ی کورد، روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای سومین بار میزبان هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) بود. این نشست در کاخ ریاست‌جمهوری در آنکارا برگزار شد و طی آن آخرین تحولات روند صلح و گام‌های آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هیئت دم پارتی، متشکل از پروین بولدان و میتهات سانجار، پس از این دیدار در بیانیه‌ای اعلام کردند که "ارزیابی دقیقی" از مرحله‌ی کنونی روند صلح و جامعه‌ی دموکراتیک انجام داده و دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را ارائه کرده‌اند. آن‌ها همچنین تأکید کردند که با اردوغان به "درک مشترک و اجماع" در مورد گام‌های لازم برای "تسریع و مؤثرتر" شدن این روند دست یافته‌اند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک.) در یک گام تاریخی، خروج نیروهای خود را از خاک ترکیه اعلام کرده است. این تصمیم پس از دوازدهمین کنگره‌ی پ.ک.ک. اتخاذ شد که در آن تصمیم به انحلال سازمانی و پایان دادن به مبارزه‌ی مسلحانه گرفته شد.