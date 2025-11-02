نخستین پرواز از فرودگاه استانبول به فرودگاه سلیمانیه پس از بیش از دو سال توقف، بامداد فردا انجام خواهد شد و پروازهای هفتگی نیز از سر گرفته می‌شوند

4 ساعت پیش

قرار است بامداد فردا، دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، پس از بیش از دو سال توقف، نخستین هواپیما از فرودگاه استانبول وارد فرودگاه سلیمانیه شود. همین هواپیما نیز ساعت ۳ بامداد به وقت محلی، از فرودگاه سلیمانیه به ترکیه بازخواهد گشت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط کوردستان۲۴، پروازهای بین فرودگاه سلیمانیه و ترکیه از طریق شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز، به صورت هفتگی در روزهای شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد: "هواپیما ساعت ۲۲:۳۰ امشب به وقت استانبول، به سمت سلیمانیه حرکت می‌کند و ساعت ۱:۱۰ بامداد فردا به وقت کوردستان، به سلیمانیه خواهد رسید."

تأثیر توقف پروازها و لغو تحریم‌ها

توقف پروازهای فرودگاه سلیمانیه به ترکیه، بر تردد شهروندان، به ویژه بازرگانان شهر سلیمانیه، تأثیر منفی گذاشته بود. ممنوعیت پروازهای هوایی ترکیه به فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه، از تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۳ (۱۴ فروردین ۱۴۰۲) با تصمیم رسمی دولت ترکیه آغاز شده بود.

سرانجام، روز پنجشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴)، در نشستی میان نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، درباره‌ی تحریم‌های اعمال شده بر فرودگاه سلیمانیه گفتگو شد. در همان نشست، اردوغان بنا به درخواست نچیروان بارزانی، دستور لغو این تحریم‌ها را صادر کرد.