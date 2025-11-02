اخبار

پس از دو سال، نخستین پرواز از ترکیه به سلیمانیه انجام می‌شود

نخستین پرواز از فرودگاه استانبول به فرودگاه سلیمانیه پس از بیش از دو سال توقف، بامداد فردا انجام خواهد شد و پروازهای هفتگی نیز از سر گرفته می‌شوند

فرودگاه سلیمانیه
قرار است بامداد فردا، دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، پس از بیش از دو سال توقف، نخستین هواپیما از فرودگاه استانبول وارد فرودگاه سلیمانیه شود. همین هواپیما نیز ساعت ۳ بامداد به وقت محلی، از فرودگاه سلیمانیه به ترکیه بازخواهد گشت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط کوردستان۲۴، پروازهای بین فرودگاه سلیمانیه و ترکیه از طریق شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز، به صورت هفتگی در روزهای شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد: "هواپیما ساعت ۲۲:۳۰ امشب به وقت استانبول، به سمت سلیمانیه حرکت می‌کند و ساعت ۱:۱۰ بامداد فردا به وقت کوردستان، به سلیمانیه خواهد رسید."

 

تأثیر توقف پروازها و لغو تحریم‌ها

توقف پروازهای فرودگاه سلیمانیه به ترکیه، بر تردد شهروندان، به ویژه بازرگانان شهر سلیمانیه، تأثیر منفی گذاشته بود. ممنوعیت پروازهای هوایی ترکیه به فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه، از تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۳ (۱۴ فروردین ۱۴۰۲) با تصمیم رسمی دولت ترکیه آغاز شده بود.

سرانجام، روز پنجشنبه، ۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۷ مهر ۱۴۰۴)، در نشستی میان نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، درباره‌ی تحریم‌های اعمال شده بر فرودگاه سلیمانیه گفتگو شد. در همان نشست، اردوغان بنا به درخواست نچیروان بارزانی، دستور لغو این تحریم‌ها را صادر کرد.

 

 
