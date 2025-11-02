تفاوت چشمگیر: اقلیم کوردستان در آستانهی پایان مینروبی، عراق در مراحل اولیه
تلاشها برای پاکسازی اراضی مینگذاری شده در اقلیم کوردستان پیشرفت چشمگیری داشته، اما در سایر استانهای عراق، به ویژه موصل، خطرات همچنان جان شهروندان را تهدید میکند
در طول پنج سال گذشته، اقلیم کوردستان گامهای بزرگی برای پاکسازی اراضی خود از مین و مهمات منفجر نشده برداشته است. تنها در محدودهی استان اربیل، یک میلیون و ۶۹۹ هزار متر مربع زمین از مین پاکسازی شده است. در سال جاری نیز، ۱۴۷۶ مین از انواع مختلف و ۲۲ هزار و ۸۲۱ مهمات منفجر نشده خنثی و منهدم شدهاند.
علی عبدالرحمان، مدیرکل امور مین اربیل، به کوردستان۲۴ گفت که این اراضی پاکسازی شده در خدمت بخشهای گردشگری، مسکن و کشاورزی قرار گرفتهاند. تیمهای مینروبی ۹ میدان مین را در محدودهی اربیل و ادارهی مستقل سوران پاکسازی کردهاند.
در سراسر اقلیم کوردستان، از مجموع ۷۷۶ کیلومتر مربع اراضی مینگذاری شده، ۵۵۱ کیلومتر مربع (معادل تقریباً ۶۰ درصد) به طور کامل پاکسازی شده و تنها ۴۰ درصد باقی مانده است. دولت اقلیم کوردستان به طور مستمر از روند پاکسازی خاک خود از مین و مهمات منفجر نشده حمایت میکند.
هشت سال پس از آزادسازی شهر موصل از دست داعش در سال ۲۰۱۷، این شهر هنوز به طور کامل از بقایای جنگ و مین پاکسازی نشده است. این وضعیت خطری دائمی برای زندگی شهروندان ایجاد میکند.
سلیمه یاسر، یکی از ساکنان موصل، نگرانی خود را ابراز کرد و گفت: "پس از گذشت بیش از هفت سال، وضعیت ما این است. همانطور که میبینید، اینجا پر از بقایای جنگ است و هیچ کس برای پاکسازی آن اقدام نمیکند. فرزندان ما اینجا بازی میکنند و جانشان همیشه در خطر است."
حمد علاوی، یکی دیگر از ساکنان منطقه، اشاره کرد که بمباران هواپیماها و تانکها خانههای آنها را ویران کرده است و معتقد است که این بقایا تا ۲۰ سال دیگر در آنجا باقی خواهند ماند، زیرا هیچ طرفی به درخواستهای آنها پاسخ نداده است.
در طول جنگ با داعش، بسیاری از خانههای موصل بمبگذاری شده بودند. اگرچه تعداد زیادی از آنها پاکسازی شدهاند، اما بخشی از شهر همچنان مملو از خطر مین و مهمات منفجر نشده است. بر اساس گزارشی از سازمان ملل متحد در امور پاکسازی مین و مواد منفجره، موصل برای پاکسازی کامل از بقایای جنگ و مین، به بیش از ۱۰ سال دیگر زمان نیاز دارد.