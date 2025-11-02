کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان در مدت فعالیت خود بە دستاوردهای مهمی در زمینه‌های مختلف دست یافته است

3 ساعت پیش

کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان، به ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی، از آغاز به کار خود بسته‌ی بسته‌ای را در تمامی بخش‌ها اعلام و اصلاحات اداری و مالی را آغاز کرده است.

نتایج اجرای قانون اصلاحات کابینه‌ی نهم:

بانکی کردن حقوق حقوق‌بگیران (پروژه‌ی "حساب من")

پروژه‌ی "حساب من" ابتکاری از سوی دولت اقلیم کوردستان برای دیجیتالی کردن و ساماندهی شیوه‌ی دریافت حقوق کارمندان بخش عمومی است. تاکنون ۹۰۰ هزار حساب بانکی در چارچوب این پروژه برای حقوق‌بگیران افتتاح شده و نزدیک به ۵۵۰ هزار حقوق‌بگیر، حقوق خود را از طریق پروژه‌ی "حساب من" دریافت می‌کنند.

همچنین، با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دینار، بانک ملی در اقلیم کوردستان تأسیس شده است که حقوق‌بگیران می‌توانند از طریق آن حقوق خود را دریافت کنند.

اصلاحات اداری

در چارچوب اصلاحات کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان، ۱۴۷۸ پرونده‌ی مقامات عالی‌رتبه و خاص مورد بازنگری قرار گرفته است.

همچنین، ۸۸ هزار و ۹۰۰ افسر و پیشمرگه در قالب ۳۴ تیپ وابسته به ۷ لشکر و دو فرماندهی نیروهای پشتیبانی، ساماندهی شده و تحت پوشش وزارت پیشمرگه قرار گرفته‌اند.

در همین راستا، ۳۵۷ هزار و ۸۱۵ پرونده‌ی کارمندان غیرنظامی مورد بازنگری قرار گرفته که از این تعداد، ۴۰۲ پرونده ساماندهی شده است.

در خصوص قطع حقوق‌های غیرقانونی مضاعف، تاکنون دولت اقلیم کوردستان ۴۱۸۹ مورد حقوق غیرقانونی مضاعف را قطع کرده است. همچنین، ۱۷ هزار و ۸۰۵ پرونده‌ی بازنشستگان از وزارت امور پیشمرگه به وزارت دارایی دولت اقلیم کوردستان منتقل شده‌اند.

بازپرداخت بدهی‌ها

کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان از ابتدای آغاز به کار خود تاکنون، از مجموع بیش از چهار تریلیون دینار بدهی به بانک‌های تخصصی، یک تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دینار را بازپرداخت کرده است. همچنین، از مجموع بیش از ۴۰۰ میلیارد دینار بدهی‌های تجاری، ۱۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دینار را پرداخت کرده است.