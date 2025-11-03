رئیس مرکز روشنگری عراق: دولت در بغداد بدون مشارکت کوردها تشکیل نمیشود
عبدالجبّار احمد، رئیس مرکز روشنگری عراق، تأکید کرد که از سال ۲۰۰۳ تاکنون هیچ دولتی در بغداد بدون مشارکت فعال شرکای کورد تشکیل نشده و رقابتهای انتخاباتی کوردها ابعاد داخلی، منطقهای و بینالمللی دارد
عبدالجبّار احمد، رئیس مرکز روشنگری عراق، در مصاحبهای تلویزیونی اظهار داشت که انتخابات در اقلیم کوردستان ویژگیهای خاص خود را دارد که به وضعیت داخلی و ماهیت روابط آن با دولت فدرال مرتبط است. وی افزود که این روابط شامل دو بعد اصلی است.
عبدالجبّار احمد تأکید کرد که از سال ۲۰۰۳ تاکنون هیچ دولتی در بغداد بدون مشارکت فعال شرکای کورد، که پیشتر تحت عنوان «ائتلاف کوردستان» گرد هم آمده بودند، تشکیل نشده است. او گفت: «نمیتوان دولتی را در بغداد بدون مؤلفهی کورد تشکیل داد.»
رئیس مرکز روشنگری اشاره کرد که رقابت انتخاباتی کوردها در سطح فدرال برای کسب پست نخستوزیری نیست، هرچند هیچ مانع قانونی نیز وجود ندارد، بلکه رقابت اصلی در دو سطح است. اول، کسب کرسیهای وزارتی و پستهای حاکمیتی در دولت فدرال. دوم، تأثیر این سهمها بر تقسیم قدرت اجرایی و قانونگذاری در خود اقلیم کوردستان.
او همچنین به نقش تاریخی کوردها به عنوان «وزنهی تعادل» در معادلات سیاسی عراق اشاره کرد.
عبدالجبّار احمد توضیح داد که روابط میان اقلیم کوردستان و بغداد دارای ابعاد منطقهای و بینالمللی است. وی گفت: «هنگامی که انتخابات به پایان میرسد و مذاکرات آغاز میشود، فشار و عامل بینالمللی مطرح میشود.» به عنوان مثال، هرچند پست ریاستجمهوری برای کوردها مشخص شده است، چه از اتحادیه میهنی کوردستان باشد و چه از پارت دموکرات کوردستان، اما دولتهای غربی همیشه بر تشکیل دولتی فراگیر که نمایندهی همگان باشد، اصرار دارند و بر استحکام روابط میان کورد و عرب تأکید میکنند. این نیز یکی دیگر از ویژگیهایی است که انتخابات اقلیم را از دیگران متمایز میکند.