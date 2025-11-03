رئیسجمهور ایالات متحده به حماس هشدار داد: اگر رفتار خود را اصلاح نکنید، نابودتان میکنیم
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در مصاحبهای تلویزیونی به حماس هشدار داد که در صورت عدم اصلاح رفتار، این گروه میتواند فوراً از بین برود
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در مصاحبهای تلویزیونی که از شبکهی «سیبیاس» پخش شد، به حماس هشدار داد و گفت: «اگر حماس رفتار خود را اصلاح نکند، میتواند فوراً از بین برود و آنها این را میدانند.» او همچنین اشاره کرد که «اگر بخواهد، میتواند بسیار سریع حماس را خلع سلاح کند.»
ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تمجید کرد و او را «مردی بسیار توانا» خواند. او همچنین قول داد که به نتانیاهو برای رهایی از مشکلات حقوقیاش کمک کند. رئیسجمهور ایالات متحده اظهار داشت: «پیش از این کسی از او حمایت نکرده بود، اما من از او حمایت کردم.» با این حال، او توضیح داد که «برخی از اقدامات نتانیاهو را نپسندیده است» و به تحمیل آتشبس غزه اشاره کرد.
ماه گذشته، ترامپ طرحی ۲۰ مادهای برای حل مشکل فلسطین ارائه کرد که شامل خلع سلاح غزه، انتقال ادارهی غزه به یک کمیتهی تکنوکرات موقت تحت نظارت بینالمللی، بازسازی و خروج مرحلهای اسرائیل بود.
توافق آتشبس از ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر) در حال اجراست و شامل شرط آزادی تمامی گروگانهای زندهی اسرائیلی و بازگرداندن اجساد کشتهشدگان بود. گام اول این توافق اجرا شده است. تاکنون حماس اجساد ۲۰ گروگان را بازگردانده است. همچنین قرار است ارتش اسرائیل هویت سه جسد را که عصر یکشنبه تحویل داده شدند، فاش کند، در حالی که سرنوشت هشت گروگان دیگر همچنان نامعلوم است.
رئیسجمهور ایالات متحده تأیید کرد که بقایای عمر نیوترا، شهروند آمریکایی-اسرائیلی که به عنوان فرماندهی یک گردان تانک در ارتش اسرائیل خدمت میکرد، در میان اجساد بازگردانده شده است.
بر اساس این توافق، در ازای تحویل هر جسد گروگان اسرائیلی، اسرائیل بقایای ۱۰ فلسطینی را تحویل خواهد داد.