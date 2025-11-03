نیروهای دموکراتیک سوریه حمله به یک ایست بازرسی خود را در دیرالزور خنثی کردند

نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) اعلام کردند که یک حمله‌ی تروریستی به یکی از ایست‌های بازرسی خود در شرق دیرالزور را دفع کرده‌اند

6 ساعت پیش

نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) روز یکشنبه ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۱ آبان ۱۴۰۴) اعلام کردند که حمله‌ای را به یکی از ایست‌های بازرسی امنیتی خود در شهرک ابوحمام، واقع در روستاهای شرق دیرالزور در شرق سوریه، خنثی کرده‌اند.

قسد در بیانیه‌ای که در صفحه‌ی رسمی خود منتشر کرد، اظهار داشت: «نیروهای ما عصر امروز یکشنبه، یک حمله تروریستی را که توسط چند فرد مسلح به یکی از ایست‌های بازرسی نیروهایمان در شهرک ابوحمام در روستاهای شرق دیرالزور انجام شده بود، خنثی کردند.»

نیروهای دموکراتیک سوریه همچنین توضیح دادند که افراد مسلح با سلاح آر.پی.جی به ایست بازرسی حمله کرده بودند و نیروهای قسد بلافاصله به این حمله پاسخ داده‌اند.

قسد اعلام کرد که این حمله‌ی مسلحانه هیچ تلفات جانی برای نیروهای آنها در پی نداشته و مهاجمان در پی پاسخ نیروهای قسد متواری شده‌اند.