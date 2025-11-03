زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر در نزدیکی شهر مزار شریف، شمال افغانستان، دست‌کم ۱۰ کشته و ۲۶۰ زخمی برجای گذاشت

5 ساعت پیش

زمین‌لرزه‌ای که در نخستین ساعات بامداد دوشنبه، ۱۲ آبان (۳ نوامبر)، در شمال افغانستان و در نزدیکی شهر مزار شریف، یکی از بزرگ‌ترین شهرهای این کشور، رخ داد، موجب نگرانی از خسارات فراوان شده است. به گفته‌ی مقام‌ها، این زمین‌لرزه تاکنون جان دست‌کم ۱۰ نفر را گرفته و حدود ۲۶۰ نفر نیز مجروح شده‌اند.

عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد و مقام‌ها هشدار داده‌اند که با رسیدن نیروهای امدادی به مناطق دورافتاده یا به‌شدت آسیب‌دیده، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. سمین جوینده، سخنگوی اداره‌ی بهداشت سمنگان در شمال مزار شریف، به بی‌بی‌سی گفت که ده‌ها تن از مجروحان با شکستگی استخوان و آسیب‌های سر در بیمارستان‌ها تحت درمان هستند.

جزئیات زمین‌لرزه

مرکز زمین‌شناسی آمریکا بزرگی این زمین‌لرزه را ۶.۳ ریشتر و عمق آن را ۲۸ کیلومتر اعلام کرده است. این زلزله باعث وحشت ساکنان شد و بسیاری از مردم از خانه‌های خود به خیابان‌ها گریختند. زمان وقوع این زلزله حدود ساعت یک بامداد به وقت محلی گزارش شده است.

واکنش‌ها و امدادرسانی

سخنگوی طالبان در ولایت بلخ، که مزار شریف مرکز آن است، در پیامی در پلتفرم ایکس اعلام کرد که تاکنون چهار نفر جان باخته و «افراد زیادی زخمی شده‌اند»؛ اما بی‌بی‌سی هنوز نتوانسته این آمار را به طور مستقل تأیید کند. حاجی زاید، سخنگوی ولایت بلخ، پیشتر در پیامی نوشته بود که از تمام ولسوالی‌های ولایت «گزارش‌هایی از جراحات سطحی و خسارات جزئی» دریافت کرده‌اند و افزود: «بیشتر مصدومان کسانی هستند که از ساختمان‌های بلند سقوط کرده‌اند.»

مزار شریف بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از ساکنان شهر هنگام وقوع زلزله از خانه‌های خود بیرون دویدند، زیرا از فروریختن ساختمان‌ها بیم داشتند. سخنگوی طالبان در بلخ همچنین ویدئویی در پلتفرم ایکس منتشر کرده که ظاهراً نشان می‌دهد آوار در محوطه‌ی مسجد آبی، یکی از نمادهای تاریخی مزار شریف، پراکنده شده است. این مجموعه‌ی مذهبی به باور مردم محل، آرامگاه امام اول شیعیان را در خود جای داده و محل تجمع زائرانی است که برای نیایش و بزرگداشت مناسبت‌های مذهبی به آنجا می‌روند. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت که نیروهای پلیس «اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارند».

پیشینه‌ی زلزله در افغانستان

این زمین‌لرزه در حالی رخ داده است که شهریور گذشته (اوت/سپتامبر) نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر شرق کوهستانی افغانستان را لرزاند و بیش از هزار نفر را به کام مرگ کشاند. آن زلزله به‌ویژه به دلیل ساختار سنتی خانه‌های روستایی از گل و چوب، تلفات زیادی برجای گذاشت، زیرا ساکنان در زیر آوار گرفتار شدند. افغانستان به دلیل قرار گرفتن بر روی چند گسل فعال در محل برخورد صفحات تکتونیکی هند و اوراسیا، یکی از مناطق بسیار زلزله‌خیز آسیا محسوب می‌شود.