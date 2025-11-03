جوان کوردستانی، سفیر صلح، مسئلهی همهپرسی و دولت کوردی را در کنگرهی جهانی صلح مطرح کرد
حاکم عادل، جوان کوردستانی و سفیر صلح، در کنگره جهانی صلح در قاهره، با پوشش سنتی و پرچم کوردستان، خواست مردم این منطقه برای استقلال را مطرح کرد
حاکم عادل، با نام اصلی عادل ملا صالح، به عنوان تنها کورد در میان نمایندگان بیش از ۲۰ کشور عربی و خارجی، با پوشش سنتی کوردی و پرچم کوردستان، در کنگره جهانی صلح در قاهره شرکت کرد. وی در این رویداد، به عنوان سفیر صلح اقلیم کوردستان حضور یافت.
حاکم عادل در گفتوگویی اختصاصی با وبسایت کوردستان۲۴، اظهار داشت که مایه افتخار است که با پوشش اصیل کوردی و پرچم کوردستان، فرهنگ کوردها را به جهان عرب و کشورهای خارجی معرفی کند.
او همچنین به صراحت در برابر نمایندگان ۲۰ کشور عربی اعلام کرد که خاورمیانه تا زمانی که رؤیای اعلام دو دولت کوردی و فلسطینی به حقیقت نپیوندد، به صلح و آرامش واقعی دست نخواهد یافت.
حاکم عادل در کنگره جهانی صلح، به مسئله همهپرسی و خواست اکثریت قاطع مردم کوردستان برای استقلال اشاره کرد و گفت: «به حاضران اعلام کردم که عوامل خارجی و منطقهای مانع از اجرای نتایج همهپرسی شدند، در غیر این صورت، بیش از ۹۰ درصد مردم کوردستان به "بله" برای استقلال کوردستان رأی داده بودند.»
وی توضیح داد که کنگره جهانی صلح سالانه در قاهره، پایتخت مصر، برگزار میشود و این سومین بار است که او به عنوان تنها کورد در این کنگره شرکت میکند. حاکم عادل افزود که مجدداً اعتماد مرکز صلح به او اعطا شد تا به عنوان سفیر صلح در سطح اقلیم کوردستان و عراق به فعالیتهای صلحطلبانه و خیرخواهانه خود ادامه دهد. وی همچنین به طور رسمی گزارش نهایی، توصیهها و فعالیتهای کمیتههای کنگره را امضا کرد.