اردوغان در تلاش برای ازسرگیری مذاکرات روسیه و اوکراین

یک منبع ترک اعلام کرد که بحران اوکراین و تلاش‌های ترکیه برای ازسرگیری مذاکرات میان مسکو و کی‌یف، محور اصلی نشست کابینه‌ی دولت به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، خواهد بود

3 ساعت پیش

یک منبع در ریاست جمهوری ترکیه به خبرگزاری «نووستی» اعلام کرده است: «مسئله‌ی حل و فصل مناقشات اوکراین، یک اولویت مستمر برای رئیس‌جمهور است. در نشست امروز شورای وزیران، وضعیت کنونی و ابتکارات برای ازسرگیری مذاکرات استانبول مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

پیش از این نیز، هاکان فیدان، وزیر خارجه‌ی ترکیه، آمادگی آنکارا را برای میزبانی دور چهارم مذاکرات میان مسکو و کی‌یف در استانبول تأیید کرده بود.

روسیه و اوکراین پیش از این سه دور مذاکرات مستقیم را در استانبول برگزار کرده‌اند که منجر به تبادل اسرا و بازگرداندن اجساد سربازان اوکراینی شد. همچنین، هر دو طرف پیش‌نویس یادداشت تفاهمی را برای حل و فصل مسائل مبادله کرده‌اند.

از سوی خود، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌ی روسیه، اعلام کرده بود که کشورش آماده‌ی گفت‌وگو درباره‌ی جنبه‌های سیاسی حل و فصل با اوکراین است. اما وی اشاره کرد که مسکو هنوز پاسخی به پیشنهادی که در جریان مذاکرات استانبول ارائه کرده بود، از کی‌یف دریافت نکرده است؛ پیشنهادی که مربوط به تشکیل سه گروه کاری برای حل و فصل مسائل بشردوستانه، نظامی و سیاسی بود.

روسیه بارها آمادگی خود را برای دیدار با طرف اوکراینی تأیید کرده است، مشروط بر آنکه دستور کار روشنی و ماهوی برای گفت‌وگوها وجود داشته باشد.