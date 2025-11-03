دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان، خروج نیروهای حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) را بررسی می‌کند؛ همزمان هیئتی از دم پارتی با عبدالله اوجالان دیدار خواهد کرد

4 ساعت پیش

قرار است امروز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، کابینه دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، در کاخ بش‌تپه تشکیل جلسه دهد. خبرگزاری تی‌آرتی گزارش داده است که در این نشست، وضعیت کنونی ترکیه و گام‌های روند صلح، به ویژه مسئله‌ خروج نیروهای حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) از مناطق کوردستانی در ترکیه، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

بر اساس همین منبع، محور دیگر این نشست به وضعیت داخلی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) اختصاص دارد. همچنین، یک محور اقتصادی نیز در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت که شامل تدابیر مقابله با تورم و فراهم‌سازی بستر بیشتر برای سرمایه‌گذاری و سیستم‌های اشتغال‌زایی است. علاوه بر این، قرار است آخرین پیشرفت‌ها در روند خرید جنگنده‌های یوروفایتر بررسی شود. در سطح منطقه‌ای نیز، نشست کابینه دولت ترکیه به بررسی آتش‌بس در غزه و حملات مداوم اسرائیل به نوار غزه خواهد پرداخت، هرچند دولت ترکیه بر صلح پایدار تأکید دارد.

دیدار هیئت دم پارتی با اوجالان

همچنین قرار است امروز دوشنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) به جزیره‌ی امرالی سفر کرده و با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)، دیدار کند. این هیئت متشکل از پروین بولدان، مدحت سنجار و فائق اوزگور ارول است. این دیدار پس از نشست پروین بولدان و مدحت سنجار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴) انجام می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که این هیئت، محتوای نشست خود با اردوغان را به اوجالان منتقل کرده و درباره‌ی آخرین تحولات روند صلح گفت‌وگو کنند.

از سوی دیگر، تولای هاتیم‌اوغولاری، هم‌رئیس دم پارتی، اعلام کرده است که باید گام‌های عملی و تسهیل‌کننده برای روند صلح برداشته شود. او همچنین خواستار آن شده است که کمیسیون پارلمانی برای روند صلح در اسرع وقت آغاز به کار کرده و با اوجالان دیدار کند.

نشست هیئت دم پارتی و اردوغان

در چارچوب تلاش‌ها برای حل مسئله‌ی کورد، روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۸ آبان ۱۴۰۴)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای سومین بار میزبان هیئت «امرالی» حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) بود. این نشست در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا برگزار شد و در آن، آخرین تحولات روند صلح و گام‌های آینده مورد بررسی قرار گرفت.

هیئت دم پارتی، متشکل از پروین بولدان و مدحت سنجار، پس از این نشست در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ارزیابی دقیقی» از مرحله‌ی کنونی روند صلح و جامعه‌ی دموکراتیک انجام داده و دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آن‌ها همچنین تأکید کردند که با اردوغان به «درک مشترک و اجماع» درباره‌ی گام‌هایی که باید برای «سریع‌تر و مؤثرتر» پیش رفتن این روند برداشته شود، دست یافته‌اند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) در اقدامی تاریخی، خروج نیروهای خود را از خاک ترکیه اعلام کرده است. این تصمیم پس از دوازدهمین کنگره‌ی پ‌ک‌ک اتخاذ شد که در آن، تصمیم به انحلال ساختار سازمانی و پایان دادن به مبارزه‌ی مسلحانه گرفته شد.