شهروندان کرکوک: رأی به لیست ۲۷۵ پارت دموکرات کوردستان برای اجرای قانون اساسی ضروری است
مقامات پارت دموکرات کوردستان در کرکوک معتقدند این انتخابات آرای حزب را افزایش خواهد داد و هدف آنها کسب بیش از نیمی از کرسیهای کرکوک برای ملت کورد، با همکاری سایر احزاب، است
مقامات پارت دموکرات کوردستان در کرکوک اظهار میدارند که این انتخابات، آرای حزب را افزایش خواهد داد و آنها در نظر دارند با همکاری سایر احزاب، بیش از نیمی از کرسیهای کرکوک را برای ملت کورد به دست آورند.
بیش از ۱۰ هزار رأیدهندهی کرکوکی در شهرهای اربیل و سلیمانیه حضور دارند. پارت دموکرات کوردستان از طریق یک اتاق عملیات در تلاش است تا در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، این خانوادهها را برای رأی دادن به کرکوک بازگرداند. شورای رهبری پارت دموکرات کوردستان در کرکوک اعلام کرده است که بازگشت این خانوادهها برای رأی دادن، جایگاه کوردها را تقویت خواهد کرد.
لقمان احمد، سخنگوی شورای رهبری کرکوک-گرمیان پارت دموکرات کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت: «با تمام آوارگان در مناطق اربیل و سلیمانیه تماس گرفته شده و وسایل حمل و نقل برای آنها فراهم شده است تا در روز رأیگیری بازگردند و رأی خود را به صندوق بیندازند.» وی همچنین از آنها خواست که مانند روز همهپرسی و به شکل یک کارناوال بازگردند و رأی خود را بدهند.
در این انتخابات، چهار گروه سنی جدید برای شرکت در فرآیند رأیگیری واجد شرایط شدهاند. پارت دموکرات کوردستان از جمله نیروهای سیاسی است که در میان این جوانان فعالیت میکند تا آرای خود را افزایش دهد.
زنویر پیشوا، دانشجوی دانشگاه، میگوید: «ما میخواهیم از طریق آرای جوانان، نقش و تأثیرگذاری ایجاد کنیم تا نمایندگان ما حافظ حقوق مشروع ملتمان باشند.» لیزا حسین، معلم، نیز اظهار داشت: «برای اجرای قانون اساسی در کرکوک و مناطق مورد مناقشه، رأی دادن به لیست ۲۷۵ اهمیت دارد، زیرا این تنها لیستی است که برای بازگرداندن حق به صاحبش تلاش میکند.»
پارت دموکرات کوردستان با هدف افزایش آرای خود به یک میلیون، بر افزایش آرا در مناطق مورد مناقشه تمرکز کرده است، زیرا برای این انتخابات میخواهند هم سهم کرسیهای خود و هم تعداد آرایشان را افزایش دهند.