مسرور بارزانی امروز سنگ بنای یک طرح جامع آبرسانی در اربیل را می‌گذارد

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
کوردستان طرح جامع آبرسانی توسعه اربیل

اربیل (کوردستان٢٤) –  امروز چهارشنبه ۵ نوامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، سنگ بنای طرح جامع آبرسانی در اربیل با عنوان طرح (ڕێڕەوی ژیان/مسیر زندگی) را می‌گذارد.

این طرح ایجاد سه دریاچه را شامل می‌شود و در اطراف اربیل جریان پیدا می‌کند. طراحی آن توسط مهندسان داخلی با همکاری مشاوران ایتالیایی انجام شده و سیمای جدیدی به شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان می‌‌بخشد.

پهنای این طرح حدود ۱۵ تا ۲۵ متر و عمق آن پنج متر خواهد بود. طرح با ایجاد دو مسیر از رودخانه زاب بزرگ انجام می‌شود.

