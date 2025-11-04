3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – امروز چهارشنبه ۵ نوامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، سنگ بنای طرح جامع آبرسانی در اربیل با عنوان طرح (ڕێڕەوی ژیان/مسیر زندگی) را می‌گذارد.

این طرح ایجاد سه دریاچه را شامل می‌شود و در اطراف اربیل جریان پیدا می‌کند. طراحی آن توسط مهندسان داخلی با همکاری مشاوران ایتالیایی انجام شده و سیمای جدیدی به شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان می‌‌بخشد.

پهنای این طرح حدود ۱۵ تا ۲۵ متر و عمق آن پنج متر خواهد بود. طرح با ایجاد دو مسیر از رودخانه زاب بزرگ انجام می‌شود.

ب.ن