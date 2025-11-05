فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور ایالات متحده به سوریه هشدار داد در صورت عدم خلع سلاح حزب‌الله، اسرائیل با حمایت آمریکا به جنوب لبنان حمله خواهد کرد

2 ساعت پیش

تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به سوریه اعلام کرد که دولت لبنان یک ماه فرصت دارد تا حزب‌الله را خلع سلاح کند. او هشدار داد در غیر این صورت، اسرائیل با همکاری آمریکا آماده‌ی حمله به جنوبِ لبنان خواهد بود.

رسانه‌های اسرائیلی روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، جلسه‌ای ویژه با فرماندهان نظامی کشورش برگزار کرده است. او در این نشست هشدار داد که حزب‌اللهِ لبنان در حال آماده‌سازی برای حمله به اسرائیل است و اشاره کرد که این گروه از ارتش سوریه تسلیحات جدید و موشک‌های کوتاه‌برد دریافت کرده است. همچنین، ساختمان‌های مناطق مرزی از اعضای حزب‌الله پر شده‌اند.

شبکه ۱۳ اسرائیل به نقل از یک منبع نزدیک به ارتشِ این کشور گزارش داد که ارتشِ اسرائیل آمادگی کامل برای حمله به جنوبِ لبنان را دارد. این اقدام به عنوان فشاری بر دولتِ لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله تلقی می‌شود.

منبع مذکور همچنین افزود که توم باراک فرصت دیگری به لبنان داده است تا پایان ماه دسامبر (دی ماه)، اگر دولتِ لبنان و حزب‌الله به تهدیدات خود علیه اسرائیل پایان ندهند، اسرائیل با همکاری آمریکا به لبنان حمله خواهد کرد. باراک از اسرائیل خواسته است تا پایان مهلتِ تعیین‌شده، حملاتِ خود را متوقف کند.

پیش از این، گیدئون ساعر، وزیر خارجه‌ی اسرائیل، اظهار داشته بود که سازماندهی مجدد حزب‌اللهِ لبنان، تهدیدی برای امنیتِ اسرائیل و آینده‌ی لبنان ایجاد می‌کند. او تاکید کرد که دولتِ لبنان نباید اجازه دهد تروریست‌ها بار دیگر در این کشور رشد کنند تا امنیتِ منطقه حفظ شود.

بر اساس اطلاعاتِ رسانه‌های اسرائیلی، حزب‌اللهِ لبنان در حال سازماندهی مجدد است و قصد دارد پس از تقویت و تسلیح کامل، به اسرائیل حمله کند.