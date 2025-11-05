2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ۵ نوامبر، سنگ بنای طرح راهبردی «مسیر زندگی/ڕێڕەوی ژیان» در اربیل را گذاشت و در سخنانی تاکید کرد که این طرح جهشی کیفی در زندگی شهروندان ایجاد خواهد کرد و زیرساخت‌ها و بخش گردشگری پایتخت را ارتقا خواهد داد.

متن کامل سخنرانی نخست وزیر :

به نام خداوند بخشنده مهربان

مهمانان گرامی، خوش آمدید، روزتان فرخنده باد

باعث افتخار و خرسندی است که امروز در کنار شما هستم تا سنگ بنای یکی از طرح‌‌های مهم در اربیل را بگذاریم، طرحی که بدون شک تاثیر گسترده‌ای بر پیشرفت و توسعه شهر، به ویژه در بخش گردشگری، خواهد داشت.

شکایات زیادی در مورد وضعیت نامناسب و غیربهداشتی بودن این مکان شنیده‌ایم، مکانی که زمانی کانال زهکشی برای جلوگیری از سیل بود، اما متاسفانه از آن زمان به مکانی برای آب‌های راکد، زباله و نخاله تبدیل شده است که سلامت ساکنان این محله‌ها را به خطر می‌اندازد.

بنابراین، ما تصمیم گرفتیم این طرح مهم را در این منطقه اجرا کنیم که تغییر اساسی در تمام جنبه‌های زندگی ساکنان این محله‌ها و شهر اربیل به طور کلی ایجاد خواهد کرد و به یکی از جذاب‌ترین جاذبه‌های گردشگری در اربیل و کوردستان تبدیل خواهد شد.

در مرحله اول، این طرح شامل باغ‌ها و فضاهای سبز، یک آبراه بسته (آبراه جعبه‌ای) و یک کانال برای آب تمیز، آب باران و آب ناشی از سیل خواهد بود. مغازه‌ها، کیوسک‌ها و زمین‌های بازیِ کودکان نیز ساخته خواهند شد که یک منطقه گردشگری جذاب در قلب اربیل ایجاد می‌کند و فرصت‌های شغلی زیادی را برای جوانان ما فراهم می‌کند.

هدف ما همواره دستیابی به تعادل در توسعه شهرها و شهرستان‌ها بوده است، نه تمرکز صرف بر مراکز شهر یا محله‌ها و مناطق خاص و نادیده گرفتن سایر مناطق. بنابراین، نابرابری بین محله‌ها باید به حداقل برسد. در فرآیند توسعه شهرهای ما، با توجه به ویژگی‌های خاص آنها، باید به همه مناطق توجه کافی شود تا همه به طور مساوی از خدمات بهره‌مند شوند.

ما این سیاست را در سراسر کوردستان دنبال کرده‌ایم و هیچ تبعیضی بین شهرها و حتی در داخل شهرها بین محله‌ها قائل نشده‌ایم. امروز، اربیل یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای عراق و منطقه است. با تکمیل این دو طرح، «کمربند سبز» و «مسیر زندگی»، دوره جدیدی از توسعه و رفاه در اربیل آغاز خواهد شد و به لطف تاریخ غنی و پیشرفت چشمگیرش، این شهر را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جهان تبدیل خواهد کرد.

این انقلاب بازسازی که ما آغاز کرده‌ایم، تمام استان‌ها، شهرها و مناطق کوردستان را در بر گرفته است و ما به تلاش برای توسعه پایدار و جامع ادامه خواهیم داد. هدف اصلی آن خدمت به شهروندان اقلیم کوردستان با ارائه بهترین خدمات عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است.

من به مردم اربیل، به ویژه ساکنان این منطقه، تبریک می‌گویم و امیدوارم که این طرح به زودی تغییر کیفی در زندگی آنها ایجاد کند و محیط زیست و سلامت آنها را بهبود بخشد.

آنچه واقعا مرا خوشحال می‌کند، اعتمادی است که اکنون بین شهروندان و دولتشان وجود دارد و رابطه سالمی که بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است. این همکاری و حمایت شهروندان عزیز کوردستان به ما اطمینان می‌دهد که متعهدتر و مصمم‌تر به ارائه خدمات بیشتر به مردم خواهیم بود.

از وزارت شهرداری‌ها و گردشگری به خاطر تلاش‌های فوق‌العاده‌شان در تهیه برنامه‌های لازم برای اجرای این طرح تشکر می‌کنم. همچنین از همه مسئولان بخش خصوصی که در اجرای این طرح طبق برنامه از ما حمایت کردند، تشکر می‌کنم.

در پایان، می‌خواهم بار دیگر از همه شهروندان کوردستان درخواست برادرانه‌ای داشته باشم: لطفا در حفاظت از محیط زیست به ما کمک کنید. دولت به تنهایی می‌تواند تنها بخشی از این مسئولیت را بر عهده بگیرد. ما می‌توانیم طرح‌ها را احداث کنیم، اما ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست وظیفه همه است و حفاظت از محیط زیست مسئولیت جمعی ماست. لطفا به ما کمک کنید تا با هم بتوانیم میهن خود را زیباتر و آبادتر کنیم.

برای همه شما آرزوی امنیت و سلامتی دارم و امیدوارم کوردستان همیشه آباد بماند.

بسیار سپاسگزارم.

ب.ن