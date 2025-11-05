وزیر دفاع اسرائیل بر تداوم عملیات نظامی تا خلع سلاح حماس و خروج کامل آن از نوار غزه تاکید کرد و سیاست اسرائیل را در این زمینه روشن و آشکار خواند.

1 ساعت پیش

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد که تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود و به طور کامل از نوارِ غزه خارج نگردد، عملیات متوقف نخواهد شد. او سیاستِ اسرائیل را در مورد آینده‌ی نوارِ غزه روشن و آشکار دانست.

کاتز اهدافِ اسرائیل را پایان دادن به شبه‌نظامیانِ حماس، تخریبِ تونل‌ها، استقرار در خطِ زرد، بازگرداندنِ تمامی گروگان‌ها و خلع سلاح کامل نوارِ غزه برشمرد.

اظهاراتِ کاتز پس از آن بیان شد که ارتشِ اسرائیل امروز جسدِ یکی از گروگان‌ها به نام «ایتان تیشین» ۱۹ ساله را تحویل گرفت.

او همچنین اشاره کرد که اسرائیل آماده‌ی اجرای توافق با حماس است، اما حماس باید تلاش‌های خود را برای بازگرداندنِ تمامی اجسادِ گروگان‌ها متمرکز کند تا خانواده‌هایشان بتوانند آنها را با احترام به خاک بسپارند.

ماه گذشته، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، یک طرحِ ۲۰ ماده‌ای برای حل و فصلِ مسئله‌ی فلسطین ارائه کرد که شامل خلع سلاح حماس، انتقالِ اداره‌ی غزه به یک کمیته‌ی تکنوکراتِ موقت تحتِ نظارتِ بین‌المللی، بازسازی و خروجِ مرحله‌ای ارتشِ اسرائیل بود.

توافقِ آتش‌بس از ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) به اجرا درآمده است و شاملِ آزادی تمامی گروگان‌های زنده‌ی اسرائیلی و بازگرداندنِ اجسادِ کشته‌شدگان بود که گامِ نخستِ آن اجرا شده است. بر اساسِ این توافق، در ازای تحویلِ جسدِ هر گروگانِ اسرائیلی، اسرائیل بقایای ۱۰ فلسطینی را تحویل خواهد داد.