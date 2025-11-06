ایران: عدم اعتماد به هیچ کشوری، اما آمادگی برای مذاکره در راستای منافع ملی
وزیر امور خارجهی ایران اعلام کرد که تهران به هیچ کشوری اعتماد ندارد، اما برای تأمین منافع ملی خود آمادهی مذاکره است.
خبرگزاری تسنیم گزارش داد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه، ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آبان ۱۴۰۴)، در سخنرانی خود برای دانشجویان دانشگاه همدان اظهار داشت: «جنگ ۱۲ روزهی میان تلآویو و تهران، قدرت و توان نظامی ایران را آشکار ساخت.» وی افزود که تأثیر موشکهای ایران در میدان جنگ، علیرغم همکاریهای آمریکا و اروپا با اسرائیل، به وضوح نمایان شد و موشکها با دقت اهداف خود را مورد اصابت قرار دادند.
عراقچی تأکید کرد که این رویارویی، این حقیقت را آشکار ساخت که «تنها قدرت، ضامن بقا در یک سیستم بینالمللی است که قانون آشوب و ستم در آن حاکم است.»
وزیر امور خارجه ایران همچنین تصریح کرد که «گفتوگو ابزاری راهبردی برای دستیابی به منافع ملی است.» او افزود: «همانطور که از جنگ نمیترسیم، از مذاکره نیز هراسی نداریم و آنچه مهم است، حفظ کرامت ملی ماست.» وی همچنین خاطرنشان کرد که لغو تحریمها باید به شیوهای شرافتمندانه و با حفظ عزت ملت ایران صورت گیرد.
عباس عراقچی در پایان سخنان خود اظهار داشت: «ما به هیچ کشوری اعتماد نداریم، اما در چارچوب توافقها، منافع مشترکی با روسیه و چین داریم و بر همین اساس به همکاریهای خود ادامه خواهیم داد.»