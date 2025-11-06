سازمان ملل: ضمن کاهش کشت تریاک در افغانستان، تجارت مواد مخدر مصنوعی افزایش یافته است
سازمان ملل در گزارشی جدید اعلام کرده است که کشت خشخاش در افغانستان در سال جاری ۲۰ درصد کاهش یافته است، اما تولید، قاچاق و تجارت مواد مخدر مصنوعی، به ویژه متآمفتامین، به طور قابل توجهی افزایش داشته است
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، در گزارشی که روز پنجشنبه، ۶ نوامبر (۱۶ آبان)، منتشر کرد، گفته است که کشت تریاک در افغانستان در سال جاری میلادی ۲۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، مساحت زمینهایی که در سال ۲۰۲۴ به کشت خشخاش اختصاص یافته بود، از ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار به ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۵ رسیده است. طبق آمار همین نهاد، کشت تریاک در سال ۲۰۲۲، سالی که طالبان پس از به قدرت رسیدن آن را ممنوع اعلام کردند، ۲۳۲ هزار هکتار زمین را در بر میگرفت.
همچنین تولید تریاک، مادهی اصلی ساخت هروئین، در سال جاری حدود ۲۹۶ میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال گذشته، کاهشی ۳۲ درصدی را نشان میدهد. گزارش میافزاید که درآمد کشاورزان از فروش تریاک نیز تقریباً به نصف قیمت کاسته شده، به طوری که از ۲۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است. اما نرخ فروش تریاک کماکان پنج برابر قیمت سالهای قبل از ممنوعیت است.
افزایش چشمگیر مواد مخدر مصنوعی
با این حال، گزارش سازمان ملل تذکر میدهد که فعالیت در زمینهی مواد مخدر مصنوعی، به ویژه متآمفتامین، افزایش چشمگیری داشته است. در گزارش آمده است که «به نظر میرسد مواد مخدر مصنوعی به الگوی جدیدی از تجارت برای گروههای جنایتکار و مجریان جرایم سازمانیافته تبدیل شده است؛ زیرا تولید این مواد آسانتر، شناساییشان دشوارتر و نسبت به تغییرات اقلیمی مقاومترند.»
سیاستهای طالبان و تغییر الگوی کشت
کشت، تجارت و قاچاق مواد مخدر پیش از به قدرت رسیدن طالبان، مهمترین منبع درآمد اقتصادی این گروه بود. اما در سال ۲۰۲۲، وقتی رژیم کابل کشت تریاک را ممنوع اعلام کرد، فعالیتهای کشاورزی در این زمینه، از جنوب افغانستان، پایگاه اصلی طالبان، به شمال کشور منتقل شد. در مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت-خرداد ۱۴۰۳)، در درگیری میان نیروهای طالبان و کشاورزان در بدخشان چندین نفر کشته شدند. طالبان قصد داشتند مزارع خشخاش در این ولایت را نابود کنند که با مقاومت کشاورزان روبهرو شدند.